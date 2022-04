З 24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. І хоча мільйони українців евакуювалися в країни ЄС, навіть там можна зустріти росіян. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — експерт Дмитро Карпачов пояснює, що українцям можна, а чого не можна робити в жодному разі при спілкуванні з росіянами.

Українка звернулася по допомогу до Дмитра Карпачова і запитала, як правильно поводитися з росіянами, яких вона часто зустрічає в Болгарії. Вона не знає, як це зараз правильно робити, коли в Україні триває війна. Що ж порадив експерт?

Агресія ― це цілком закономірна емоція, яка виникає, коли щось відбувається не так, як нам хотілося б. І зараз у нас вся країна перебуває в такій ситуації, адже ми всі не хочемо війни. Але якщо ви проявляєте агресію на полі бою, це вам допомагатиме там.

А коли ви перебуваєте в безпечному місці, прояв агресії буде недоречним. Також ви нічого не досягнете, крім прояву агресії у відповідь. Що більше агресії буде з вашого боку, то гірше до вас ставитимуться інші люди, які не дотичні до наших проблем.

«Давайте собі змоделюємо ситуацію: ви перебуваєте десь у кав’ярні, і там окрім вас є росіяни, які дозволяють собі неприйнятні для вас вислови, і перебувають інші європейці. І ви починаєте проявляти свою агресію ― праведний гнів. Але яке буде ставлення до вас, яке буде ставлення до українців? Щоб зробити свій внесок у перемогу, ви маєте поводитися достойно», ― наголосив Дмитро Карпачов.

«Ініціювати розмову з метою щось комусь довести ― не треба. Якщо у людини є бажання дізнатися вашу думку, що ж насправді там відбувається, і людина ставить це запитання, ― я думаю, треба відповісти. Якщо людина запитання не ставить і в неї є бажання вас у чомусь переконати, ― таких розмов краще уникати, адже вони нічого не змінять, окрім вашого настрою», ― каже Карпачов.

«Зараз сваритися, з’ясовувати стосунки ― це, мабуть, найостанніше, чим потрібно займатися. Потім, коли ми переможемо, ― буде час з’ясовувати, хто і що там думав», — вважає експерт.

«Засобами пропаганди громадян росії зомбували не один рік. Для них ми ― вороги. Для них ми ті, хто хоче на них напасти, і вони напали на нас, щоб ми не напали. Вони зараз воюють із нами, щоб їхні діти не потерпали від нас. Це все відбувалося роки поспіль ― методично. Ви вкладаєте свою увагу й енергію в те, що ні до вас, ні до України, ні до перемоги не має стосунку. Якщо ви втратили над собою контроль ― ворог переміг. Адже, на мою думку, це одна із цілей інформаційної війни ― зробити так, щоб ми витрачали свій час та свої сили на сперечання. Треба ігнорувати це», ― наголосив Дмитро Карпачов.

