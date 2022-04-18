С 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину. И хотя миллионы украинцев эвакуировались в страны ЕС, даже там можно встретить россиян. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» ― «Допомога психолога» ― эксперт Дмитрий Карпачев объясняет, что украинцам можно, а что нельзя делать ни в коем случае при общении с россиянами.

Украинка обратилась за помощью к Дмитрию Карпачеву и спросила, как правильно себя вести с россиянами, которых она часто встречает в Болгарии. Она не знает, как это сейчас правильно делать, когда в Украине идет война. Что же посоветовал эксперт?

Почему возникает агрессия

Агрессия ― это вполне закономерная эмоция, которая возникает, когда что-то происходит не так, как бы нам хотелось. И сейчас у нас вся страна находится в такой ситуации, ведь мы все не хотим войны. Но если вы проявляете агрессию на поле боя, это будет вам помогать там.

А когда вы находитесь в безопасном месте, проявление агрессии будет неуместным. Также вы ничего не достигнете, кроме проявления ответной агрессии. Чем больше агрессии будет с вашей стороны, тем хуже к вам будут относиться другие люди, не имеющие отношения к нашим проблемам.

Как общаться украинцам с россиянами

Избегайте агрессии. Она порождает только ответную агрессию. Ведите себя достойно. Помните: вы тоже формируете имидж Украины за границей.

«Давайте себе смоделируем ситуацию: вы находитесь где-то в кафе, и там, кроме вас, есть россияне, которые позволяют себе неприемлемые для вас высказывания, и находятся другие европейцы. И вы начинаете проявлять свою агрессию ― праведный гнев. Но какое будет отношение к вам, какое будет отношение к украинцам? Чтобы внести свой вклад в победу, вы должны вести себя достойно», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

Не убеждайте тех, кто не проявляет интереса и ни о чем не спрашивает.

«Инициировать разговор с целью что-то кому-то доказать ― не надо. Если у человека есть желание узнать ваше мнение, что же там происходит, и человек задает этот вопрос, ― я думаю, нужно ответить. Если человек вопрос не задает и у него есть желание вас в чем-то убедить, ― таких разговоров лучше избегать, ведь они ничего не изменят, кроме вашего настроения», ― говорит Карпачев.

Поставьте на паузу общение с родственниками в россии, которые не разделяют ваши взгляды на войну.

«Сейчас ссориться, выяснять отношения ― это, пожалуй, самое последнее, чем нужно заниматься. Потом, когда мы победим, будет время выяснять, кто и что там думал», — считает эксперт.

Не поддавайтесь на провокации в социальных сетях.

«Средствами пропаганды граждан россии зомбировали не один год. Для них мы ― враги. Для них мы те, кто хочет на них напасть, и они напали на нас, чтобы мы не напали. Они сейчас сражаются с нами, чтобы их дети не страдали от нас. Это все происходило годами ― методично. Вы вкладываете свое внимание и энергию в то, что ни к вам, ни к Украине, ни к победе не имеет отношения. Если вы потеряли над собой контроль ― враг победил. Ведь, по-моему, это одна из целей информационной войны ― сделать так, чтобы мы тратили свое время и свои силы на споры. Надо игнорировать это», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

Вместо ссор с врагами ― поддерживайте наших!

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