Допомога психолога: что будет в выпуске от 27 апреля | Все буде добре

В среду, 27 апреля, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду в новом выпуске «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

Что делать, если ребенок из-за войны стал агрессивным?

Как уговорить пожилого человека уехать из опасного места?

Можно ли делать замечания чужим детям?

Что делать, если ваше жилье испортили орки и вам мерзко от собственного дома?

Как правильно говорить о войне с 3-летним, 7-летним ребенком и подростком?

Что делать, если ваш ребенок хочет приобщиться к волонтерству?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чат в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 27 апреля в 19:45 на СТБ!

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