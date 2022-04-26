Уже сьогодні, 26 квітня, о 19:45 на телеканалі СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» від «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на актуальні в часи війни запитання. Детальніше ― далі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску ви знайдете відповіді на найбільш актуальні запитання під час воєнного стану.

Уже сьогодні психолог Андрій Жельветро пояснить:

як припинити переживати за чоловіка, який служить у ЗСУ;

як поводитися, якщо підліток дивиться страшні фото з війни;

що робити зі страхом не знайти гідну роботу в іншій країні;

як позбутися почуття провини через смерть близьких.

Нагадуємо, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Не пропустіть новий випуск «Допомоги психолога» вже сьогодні о 19:45 на СТБ!

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