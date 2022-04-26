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«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 26 апреля?

26.04.2022

Уже сегодня, 26 апреля, в 19:45 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» от «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на актуальные во время войны вопросы. Подробнее ― далее.

допомога психолога андрей жельветро

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«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске вы найдете ответы на наиболее актуальные вопросы во время военного положения.

Уже сегодня психолог Андрей Жельветро объяснит:

  • как прекратить переживать за мужа, который служит в ВСУ;
  • как себя вести, если подросток смотрит шокирующие фото с войны;
  • что делать со страхом не найти достойную работу в другой стране;
  • как избавиться от чувства вины из-за смерти близких.

Напоминаем, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чат в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Не пропустите новый выпуск «Допомоги психолога» уже сегодня в 19:45 на СТБ!

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