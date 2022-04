Продукти під час війни: які продукти купити, щоб вижити

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Десятки магазинів не працюють, незважаючи на те, що більшість території України повертається до життя. Тому ведуча нової рубрики «Надійні поради» від «Все буде добре» Надія Матвєєва розповідає, як продукти краще тримати вдома під час війни та що готувати ― щоб швидко, смачно та довго зберігалося.

«Продукти, які треба брати в укриття, мають бути калорійними, щоб людина не була голодною. Беріть з собою у рюкзак їжу довготривалого зберігання на 3 дні», ― каже Надія.

Важливо мати з собою такі групи продуктів:

«Не забудьте про дитяче харчування, якщо у вас є маленькі діти. Воду беріть звичайну несолодку. Замінити її можна пастеризованим молоком або консервованим соком», ― додає телеведуча.

На долоню вміщається 100 грамів консервів. А розміром з кулак ― 200 грамів каші чи сухарів. Цього мінімально достатньо на день для однієї дорослої людини, щоб зберегти здоров’я.

Із продуктів також можна легко і швидко приготувати, як випічку, так й інші продукти, які мають довгий термін зберігання.

Час приготування – 15 хвилин.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Час приготування – 2, 5 години.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Такі продукти довго не псуються та добре втамовують голод.

Без вогню також можна приготувати, наприклад, гречку чи кус-кус. Достатньо залити холодною водою, дати кілька годин набухнути, і каша буде готова.

«Поки є час, можна заморозити хліб чи іншу готову їжу. Так вона прослужить вам довше, і її не треба буде готувати. І пам’ятайте: ми переможемо і все буде Україна», ― підбадьорює ведуча СТБ.

