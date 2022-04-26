Продукти під час війни: які продукти купити, щоб вижити

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Десятки магазинів не працюють, незважаючи на те, що більшість території України повертається до життя. Тому ведуча нової рубрики «Надійні поради» від «Все буде добре» Надія Матвєєва розповідає, як продукти краще тримати вдома під час війни та що готувати ― щоб швидко, смачно та довго зберігалося.

Якими продуктами запастися на час війни

«Продукти, які треба брати в укриття, мають бути калорійними, щоб людина не була голодною. Беріть з собою у рюкзак їжу довготривалого зберігання на 3 дні», ― каже Надія.

Важливо мати з собою такі групи продуктів:

Сухарі, хлібці, каші, сухофрукти, пластівці і печиво. Сухарі насушіть прямо сьогодні і запасіться ними. Консервоване сало, горіхи, кондитерські вироби. М’ясні, рибні чи бобові консерви, готове в’ялене м’ясо.

«Не забудьте про дитяче харчування, якщо у вас є маленькі діти. Воду беріть звичайну несолодку. Замінити її можна пастеризованим молоком або консервованим соком», ― додає телеведуча.

На долоню вміщається 100 грамів консервів. А розміром з кулак ― 200 грамів каші чи сухарів. Цього мінімально достатньо на день для однієї дорослої людини, щоб зберегти здоров’я.

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Що приготувати із продуктів, які є вдома у кожного

Із продуктів також можна легко і швидко приготувати, як випічку, так й інші продукти, які мають довгий термін зберігання.

Швидкі пісні коржики замість хліба: рецепт

Час приготування – 15 хвилин.

Інгредієнти:

борошно;

дрібка солі;

кип’яток.

Спосіб приготування:

Змішати борошно, дрібку солі і кип’яток. Замісити і розкачати тонке тісто. Випікати коржики по 1-2 хвилини з кожного боку.

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Вітамінні злакові батончики: рецепт

Час приготування – 2, 5 години.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці;

мед;

вершкове масло;

горіхи, насіння, родзинки — на вибір.

Спосіб приготування:

Просушити на пательні вівсяні пластівці. Розтопити трохи меду та вершкове масло. Мішати просушені пластівці з медовою сумішшю, додати на вибір горіхи, насіння, родзинки (ще можна цукати, чорнослив, курагу, шоколад – що є). Перекласти на пергамент, поставити до холодильника на 2 години. Нарізати на батончики.

Такі продукти довго не псуються та добре втамовують голод.

Без вогню також можна приготувати, наприклад, гречку чи кус-кус. Достатньо залити холодною водою, дати кілька годин набухнути, і каша буде готова.

«Поки є час, можна заморозити хліб чи іншу готову їжу. Так вона прослужить вам довше, і її не треба буде готувати. І пам’ятайте: ми переможемо і все буде Україна», ― підбадьорює ведуча СТБ.

Video: Надійні поради: Як під час війни вижити з мінімальним набором продуктів Список продуктів, які допоможуть вижити у разі війни. Якими продуктами варто запастись українцям під час війни - обговорюємо у рубриці Надійні поради у студії Все буде добре

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