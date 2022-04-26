Продукты во время войны: какие продукты купить чтобы выжить

Надійні поради: Как во время войны выжить с минимальным набором продуктов
В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение войск российской федерации. Десятки магазинов не работают, невзирая на то, что большинство территории Украины возвращается к жизни. Поэтому в новой рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре» ведущая Надежда Матвеева рассказала, как продукты лучше держать дома во время войны и что готовить, чтобы быстро, вкусно и долго хранилось.
Какими продуктами запастись на время войны
«Продукты, которые нужно брать в укрытие, должны быть калорийными, чтобы человек не был голоден. Берите с собой в рюкзак еду длительного хранения на 3 дня», ― говорит Надежда.
Важно иметь с собой следующие группы продуктов:
- Сухари, хлебцы, каши, сухофрукты, хлопья и печенье. Сухари насушите прямо сегодня и запаситесь ими.
- Консервированное сало, орехи, кондитерские изделия.
- Мясные, рыбные или бобовые консервы, готовое вяленое мясо.
«Не забудьте о детском питании, если у вас есть маленькие дети. Воду берите обычную несладкую. Заменить ее можно пастеризованным молоком или консервированным соком», ― добавила телеведущая.
На ладонь помещается 100 г консервов. А размером с кулак ― 200 граммов каши или сухарей. Этого минимально достаточно в день для одного взрослого человека, чтобы сохранить здоровье.
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Что приготовить из продуктов, которые есть дома у каждого
Из продуктов можно легко и быстро приготовить, как выпечку, так и другие продукты, имеющие долгий срок хранения.
Быстрые постные лепешки вместо хлеба: рецепт
Время приготовления – 15 минут.
Ингредиенты:
- мука;
- щепотка соли;
- кипяток.
Способ приготовления:
- Смешать муку, щепотку соли и кипяток.
- Замесить и раскатать тонкое тесто.
- Выпекать лепешки по 1-2 минуты с каждой стороны.
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Витаминные злаковые батончики: рецепт
Время приготовления – 2, 5 часов.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья;
- мед;
- сливочное масло;
- орехи, семена, изюм — на выбор.
Способ приготовления:
- Просушить на сковороде овсяные хлопья.
- Растопить немного меда и сливочное масло.
- Смешать просушенные хлопья с медовой смесью, добавить на выбор орехи, семена, изюм (еще можно цукаты, чернослив, курагу, шоколад – что есть).
- Переложить на пергамент, поставить в холодильник на 2 часа.
- Нарезать на батончики.
Такие продукты долго не портятся и хорошо утоляют голод.
Без огня можно приготовить, например, гречку или кус-кус. Достаточно залить холодной водой, дать несколько часов набухнуть, и каша будет готова.
«Пока есть время, можно заморозить хлеб или другую готовую еду. Так она прослужит вам подольше, и ее не нужно будет готовить. И помните: мы победим и все будет Украина», ― подбадривает ведущая СТБ.
Video: Надійні поради: Как во время войны выжить с минимальным набором продуктов
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