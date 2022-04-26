За час повномасштабної війни російські окупанти забрали життя десятків тисяч українців. Усі загарбники й убивці обов’язково будуть покарані за скоєне, але ця трагедія ніколи не забудеться. Особливо тими, хто втратив рідних. Як же в такій ситуації позбутися провини через смерть близьких? Відповідь дає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

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Реалії війни жахають і розбивають серце кожному українцю. За 2 місяці воєнного нападу рф загинуло вже багато наших співвітчизників, і найтяжче зараз доводиться родичам і близьким померлих. Почуття провини, відчай, самотність через смерть рідних людей зараз відчувають тисячі українців.

Щоб позбутися провини через смерть близьких, Андрій Жельветро радить:

Докладіть зусиль, щоби поховати загиблих . Якщо не маєте змоги провести похорон, оберіть будь-який прийнятний для вас спосіб попрощатися . Під час війни, на жаль, не завжди є змога поховати близьких, але дуже важливо попрощатися з ними всередині. Наприклад, можна поставити свічки і замовити панахиду, або взяти аркуш паперу і написати прощального листа, у якому подякувати рідним. Прийміть факт того, що ваші близькі вже не з вами . Ви маєте зрозуміти, що вони загинули. Проте пам’ятайте, що близькі завжди будуть у вашому серці і вашій душі. Знайдіть вихід для важких емоцій . Не стримуйте їх. Якщо ви будете сумувати або відчувати злість на рашистів, візьміть і розтрощіть щось, кричіть. Від усього цього болю вам треба позбавитися і не стримувати себе. Створіть у пам’яті світлий образ близьких, згадуючи, за що ви їм вдячні . Проаналізуйте все, чого вони вас навчили, яких цінностей. Зробіть це тоді, коли вже минуть усі негативні емоції, для того, щоб образ близьких залишився для вас світлим і чистим. Реалізуйте мрію загиблих, щоб віддати їм шану . Згадайте, що вони хотіли зробити до війни, але не встигли. Реалізуйте це і в той самий момент подумки скажіть, що ви це робите заради них.

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