За час повномасштабної війни російські окупанти забрали життя десятків тисяч українців. Усі загарбники й убивці обов’язково будуть покарані за скоєне, але ця трагедія ніколи не забудеться. Особливо тими, хто втратив рідних. Як же в такій ситуації позбутися провини через смерть близьких? Відповідь дає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

Реалії війни жахають і розбивають серце кожному українцю. За 2 місяці воєнного нападу рф загинуло вже багато наших співвітчизників, і найтяжче зараз доводиться родичам і близьким померлих. Почуття провини, відчай, самотність через смерть рідних людей зараз відчувають тисячі українців.

