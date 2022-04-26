Допомога психолога: Як позбутися провини через смерть близьких?
За час повномасштабної війни російські окупанти забрали життя десятків тисяч українців. Усі загарбники й убивці обов’язково будуть покарані за скоєне, але ця трагедія ніколи не забудеться. Особливо тими, хто втратив рідних. Як же в такій ситуації позбутися провини через смерть близьких? Відповідь дає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».
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Реалії війни жахають і розбивають серце кожному українцю. За 2 місяці воєнного нападу рф загинуло вже багато наших співвітчизників, і найтяжче зараз доводиться родичам і близьким померлих. Почуття провини, відчай, самотність через смерть рідних людей зараз відчувають тисячі українців.
Щоб позбутися провини через смерть близьких, Андрій Жельветро радить:
- Докладіть зусиль, щоби поховати загиблих.
- Якщо не маєте змоги провести похорон, оберіть будь-який прийнятний для вас спосіб попрощатися. Під час війни, на жаль, не завжди є змога поховати близьких, але дуже важливо попрощатися з ними всередині. Наприклад, можна поставити свічки і замовити панахиду, або взяти аркуш паперу і написати прощального листа, у якому подякувати рідним.
- Прийміть факт того, що ваші близькі вже не з вами. Ви маєте зрозуміти, що вони загинули. Проте пам’ятайте, що близькі завжди будуть у вашому серці і вашій душі.
- Знайдіть вихід для важких емоцій. Не стримуйте їх. Якщо ви будете сумувати або відчувати злість на рашистів, візьміть і розтрощіть щось, кричіть. Від усього цього болю вам треба позбавитися і не стримувати себе.
- Створіть у пам’яті світлий образ близьких, згадуючи, за що ви їм вдячні. Проаналізуйте все, чого вони вас навчили, яких цінностей. Зробіть це тоді, коли вже минуть усі негативні емоції, для того, щоб образ близьких залишився для вас світлим і чистим.
- Реалізуйте мрію загиблих, щоб віддати їм шану. Згадайте, що вони хотіли зробити до війни, але не встигли. Реалізуйте це і в той самий момент подумки скажіть, що ви це робите заради них.
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