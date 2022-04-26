За время полномасштабной войны российские оккупанты забрали жизни десятков тысяч украинцев. Все захватчики и убийцы обязательно будут наказаны за содеянное, но эта трагедия никогда не забудется. Особенно теми, кто потерял родных. Как же в такой ситуации избавиться от вины из-за смерти близких? Ответ дает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

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Реалии войны ужасают и разбивают сердце каждому украинцу. За 2 месяца военного нападения рф погибло уже много наших соотечественников, и тяжелее всего приходится родственникам и близким умерших. Чувство вины, отчаяние, одиночество из-за смерти родных людей сейчас испытывают тысячи украинцев.

Чтобы избавиться от вины из-за смерти близких, Андрей Жельветро советует:

Приложите усилия, чтобы похоронить погибших . Если нет возможности провести похороны, выберите любой приемлемый для вас способ попрощаться . Во время войны, к сожалению, не всегда есть возможность похоронить близких, но очень важно проститься с ними внутри. Например, можно поставить свечи и заказать панихиду, или взять лист бумаги и написать прощальное письмо, в котором поблагодарить родных. Примите тот факт, что ваши близкие уже не с вами . Вы должны понять, что они погибли. Однако помните, что близкие всегда будут в вашем сердце и вашей душе. Найдите выход для тяжелых эмоций . Не сдерживайте их. Если вы будете скорбить или ощущать злобу на рашистов, возьмите и растрощите что-то, кричите. От всей этой боли вам нужно избавиться и не сдерживать себя. Создайте в памяти светлый образ близких, вспоминая, за что вы им благодарны . Проанализируйте все, чему они вас научили, каким ценностям. Сделайте это тогда, когда уже уйдут все отрицательные эмоции, чтобы образ близких остался для вас светлым и чистым. Реализуйте мечту погибших, чтобы почтить их память . Вспомните, что они хотели сделать до войны, но не успели. Реализуйте это и в тот самый момент мысленно скажите, что вы это делаете ради них.

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