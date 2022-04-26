Допомога психолога: Как избавиться от вины из-за смерти близких?
За время полномасштабной войны российские оккупанты забрали жизни десятков тысяч украинцев. Все захватчики и убийцы обязательно будут наказаны за содеянное, но эта трагедия никогда не забудется. Особенно теми, кто потерял родных. Как же в такой ситуации избавиться от вины из-за смерти близких? Ответ дает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».
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Реалии войны ужасают и разбивают сердце каждому украинцу. За 2 месяца военного нападения рф погибло уже много наших соотечественников, и тяжелее всего приходится родственникам и близким умерших. Чувство вины, отчаяние, одиночество из-за смерти родных людей сейчас испытывают тысячи украинцев.
Чтобы избавиться от вины из-за смерти близких, Андрей Жельветро советует:
- Приложите усилия, чтобы похоронить погибших.
- Если нет возможности провести похороны, выберите любой приемлемый для вас способ попрощаться. Во время войны, к сожалению, не всегда есть возможность похоронить близких, но очень важно проститься с ними внутри. Например, можно поставить свечи и заказать панихиду, или взять лист бумаги и написать прощальное письмо, в котором поблагодарить родных.
- Примите тот факт, что ваши близкие уже не с вами. Вы должны понять, что они погибли. Однако помните, что близкие всегда будут в вашем сердце и вашей душе.
- Найдите выход для тяжелых эмоций. Не сдерживайте их. Если вы будете скорбить или ощущать злобу на рашистов, возьмите и растрощите что-то, кричите. От всей этой боли вам нужно избавиться и не сдерживать себя.
- Создайте в памяти светлый образ близких, вспоминая, за что вы им благодарны. Проанализируйте все, чему они вас научили, каким ценностям. Сделайте это тогда, когда уже уйдут все отрицательные эмоции, чтобы образ близких остался для вас светлым и чистым.
- Реализуйте мечту погибших, чтобы почтить их память. Вспомните, что они хотели сделать до войны, но не успели. Реализуйте это и в тот самый момент мысленно скажите, что вы это делаете ради них.
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