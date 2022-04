Як очистити воду під час війни в домашніх умовах

Збройна агресія росії кардинально змінила життя всіх українців. За цей час кожному з нас хоча б раз доводилося спускатися до бомбосховища, щоб сховатися від атак російської армії. І кожен знає, що у сховище з собою обов’язково треба брати воду. Але що робити, якщо її більше не лишилося? Як очистити і добути воду в умовах війни? Розповідає у новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради» ― ведуча Надія Матвєєва.

Війна триває вже півтора місяця. За цей час ми бували у сховищах не раз і вже знаємо, що головне там ― теплі речі й вода, бо без їжі людина може протриматися й кілька тижнів. Водою потрібно запастись по три літри на людину на добу. Розраховуйте хоча б на 3 дні. Вода має бути чистою і несолодкою.

Якщо стався вибух і вас засипало, то вашого запасу має вистачити, поки до вас не дістануться рятувальники. Пийте лише тоді, коли справді відчуваєте спрагу, по ковтку. Економте воду.

Якщо ви перебуваєте в місті, в якому проблеми з продуктами чи водопостачанням, а фільтра немає, можна спробувати очистити забруднену воду.

Метод 1. Беремо дві склянки. З брудною водою ставимо вище, порожню ― нижче і будь-якою ганчіркою їх поєднуємо. Через 2 години у склянці нижче буде склянка чистої води. Для профілактики можна хвилину її прокип’ятити або заморозити.

Метод 2. Візьміть трохи марлі, загорніть кілька таблеток звичайного чорного активованого вугілля, покладіть на дно банки чи каструлі з водою. Через кілька годин вода повністю очиститься.

Метод 3. Воду можна дистилювати, тобто зібрати конденсат з випареної води.

Можна спробувати отримати дощову вологу ― впораються стічні труби. Також можна спробувати зібрати ранкову росу: допоможе тканина, обмотана навколо дерева. Один кінець матеріалу опустіть у посудину для збору води.

Краще не набирати воду безпосередньо з озера або річки. Можна викопати ямку в кількох метрах на низькому березі, і коли вона наповниться, акуратно вичерпати воду. Тоді в ямі буде очищена землею вода.

Все одно в жодному разі не рекомендуємо пити технічну (навіть очищену) воду з радіаторів, кондиціонерів. Домашнє очищення не впорається зі шкідливими бактеріями та домішками, які там накопичуються. Якщо станеться отруєння, допомогти вам у воєнний час буде дуже важко. Краще трохи почекати.

Якщо є можливість, заздалегідь купіть в аптеці спеціальні таблетки для знезараження води. А також просто запасіться водою завчасно.

І пам’ятайте: ми переможемо! Все буде Україна!

