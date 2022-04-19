Как очистить воду во время войны в домашних условиях

Военная агрессия россии кардинально изменила жизнь всех украинцев. За это время каждому из нас хоть раз приходилось спускаться в бомбоубежище, чтобы спрятаться от атак российской армии. И каждый знает, что в укрытие с собой обязательно нужно брать воду. Но что делать, если ее больше не осталось? Как очистить и добыть воду в условиях войны? Об этом рассказала ведущая «Все буде добре» на СТБ Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради».

Больше по теме: Как питаться во время войны: советы диетолога Светланы Фус

Война длится уже полтора месяца. За это время мы бывали в убежищах не раз и уже знаем, что главное там ― теплые вещи и вода, потому что без еды человек может продержаться несколько недель. Водой нужно запастись по три литра на человека в сутки. Рассчитывайте хотя бы на 3 дня. Вода должна быть чистой и несладкой.

Если произошел взрыв и вас засыпало, то вашего запаса должно хватить, пока к вам не доберутся спасатели. Пейте только тогда, когда действительно испытываете жажду, по глотку. Экономьте воду.

Если вы находитесь в городе, где проблемы с продуктами или водоснабжением, а фильтра нет, можно попробовать очистить загрязненную воду.

Как очистить грязную воду?

Метод 1. Берем два стакана. С грязной водой ставим выше, пустой ― ниже и любой тряпкой их соединяем. Через 2 часа в стакане ниже будет стакан чистой воды. Для профилактики можно минуту прокипятить ее или заморозить.

Метод 2. Возьмите немного марли, заверните несколько таблеток обычного черного активированного угля, положите на дно банки или кастрюли с водой. Через несколько часов вода полностью очистится.

Метод 3. Воду можно дистиллировать, то есть собрать конденсат из выпаренной воды.

Больше по теме: Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

Что делать, если обычной питьевой воды больше не осталось?

Можно попробовать получить дождевую влагу ― справятся сточные трубы. Также можно попытаться собрать утреннюю росу: поможет ткань, обмотанная вокруг дерева. Один конец материала опустите в емкость для сбора воды.

Лучше не набирать воду непосредственно из озера или реки. Можно вырыть ямку в нескольких метрах на низком берегу, и когда она наполнится, аккуратно вычерпать воду. Тогда в яме будет очищенная землей вода.

Кончилась любая вода?

Все равно ни в коем случае не рекомендуем пить техническую (даже очищенную) воду из радиаторов, кондиционеров. Домашняя очистка не справится с накапливающимися вредными бактериями и примесями. Если произойдет отравление, помочь вам в военное время будет очень тяжело. Лучше немного подождать.

Если есть возможность, заблаговременно купите в аптеке специальные таблетки для обеззараживания воды. А также просто запаситесь водой заранее.

И помните: мы победим! Все будет Украина!

Video: Надійні поради: Как очистить и добыть воду в условиях войны? Как очистить воду в условиях войны? ТОП-3 метода очищения воды в домашних условиях и что делать, если обычная питьевая вода закончилась - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все буде добре

Больше по теме: Как во время войны выжить с минимальным набором продуктов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.