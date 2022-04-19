Війна принесла в життя кожного українця біль, страждання і стрес. Особливо погано це позначається на молодих мамах. Адже від стресу в них може пропадати грудне молоко, а це погано і для немовляти. Про те, що робити, щоб зберегти грудне вигодовування в укритті, розповідає психологиня Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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По пораду до рубрики «Допомога психолога» звернулася Олена. У неї одномісячна донька і чоловік поліцейський. Дівчина ховається у підвалі і постійно переживає за рідних. Олена боїться, що через весь цей стрес втратить грудне молоко. Щоб зберегти грудне вигодовування в укритті, Світлана Арефнія радить робити так:

Робіть фізичні й дихальні вправи. У стресовому стані майже неможливо їсти і спати через адреналін. А вправи будуть розслабляти вас і допомагати. Розслабтеся психологічно. Заплющіть очі, дихайте повільно, згадуйте щось приємне для вас особисто. Ваш мозок, повертаючись до цих спогадів, буде думати, що це нібито відбувається зараз, і емоційне напруження почне знижуватися. Також ви можете уявляти, що переноситесь у якесь приємне і безпечне місце. Частіше прикладайте немовля до грудей. Що більше ви будете це робити, то частіше спрацьовуватиме вироблення гормону пролактину і з’являтиметься більше молока. Коли годуєте немовля, знайдіть безпечний куточок, де зможете усамітнитися. Пийте теплі напої. Вони теж впливають на вироблення грудного молока. Стежте за режимом харчування. Змушуйте себе їсти, якщо необхідно. Пам’ятайте, що приймати їжу ліпше мінімум 5—6 разів на день невеликими порціями. Краще за все безпосередньо перед годуванням малюка вживати рослинну і білкову їжу. Домовляйтесь із близькими, щоб ваш сон оберігали певний час і не турбували. Раз на день виконуйте ритуал «Обійми кола». Попросіть тих, хто поруч із вами, сісти в маленьке коло, візьміться за руки і повторюйте фрази: «Ми поруч, ми підтримуємо одне одного, ми любимо одне одного, ми віримо в перемогу», ― і потім усі разом обіймайтеся, передаючи добру енергію, підтримку і любов.

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