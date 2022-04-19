Допомога психолога: Як зберегти грудне вигодовування, коли перебуваєш в укритті?
Війна принесла в життя кожного українця біль, страждання і стрес. Особливо погано це позначається на молодих мамах. Адже від стресу в них може пропадати грудне молоко, а це погано і для немовляти. Про те, що робити, щоб зберегти грудне вигодовування в укритті, розповідає психологиня Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».
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По пораду до рубрики «Допомога психолога» звернулася Олена. У неї одномісячна донька і чоловік поліцейський. Дівчина ховається у підвалі і постійно переживає за рідних. Олена боїться, що через весь цей стрес втратить грудне молоко. Щоб зберегти грудне вигодовування в укритті, Світлана Арефнія радить робити так:
- Робіть фізичні й дихальні вправи. У стресовому стані майже неможливо їсти і спати через адреналін. А вправи будуть розслабляти вас і допомагати.
- Розслабтеся психологічно. Заплющіть очі, дихайте повільно, згадуйте щось приємне для вас особисто. Ваш мозок, повертаючись до цих спогадів, буде думати, що це нібито відбувається зараз, і емоційне напруження почне знижуватися. Також ви можете уявляти, що переноситесь у якесь приємне і безпечне місце.
- Частіше прикладайте немовля до грудей. Що більше ви будете це робити, то частіше спрацьовуватиме вироблення гормону пролактину і з’являтиметься більше молока.
- Коли годуєте немовля, знайдіть безпечний куточок, де зможете усамітнитися.
- Пийте теплі напої. Вони теж впливають на вироблення грудного молока.
- Стежте за режимом харчування. Змушуйте себе їсти, якщо необхідно. Пам’ятайте, що приймати їжу ліпше мінімум 5—6 разів на день невеликими порціями. Краще за все безпосередньо перед годуванням малюка вживати рослинну і білкову їжу.
- Домовляйтесь із близькими, щоб ваш сон оберігали певний час і не турбували.
- Раз на день виконуйте ритуал «Обійми кола». Попросіть тих, хто поруч із вами, сісти в маленьке коло, візьміться за руки і повторюйте фрази: «Ми поруч, ми підтримуємо одне одного, ми любимо одне одного, ми віримо в перемогу», ― і потім усі разом обіймайтеся, передаючи добру енергію, підтримку і любов.
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