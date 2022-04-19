Допомога психолога: Как сохранить грудное вскармливание, если находишься в укрытии?
Война принесла в жизнь каждого украинца боль, страдания и стресс. Особенно плохо все это сказывается на молодых мамах. Ведь от стресса у них может пропадать грудное молоко, а это плохо и для младенца. О том, что делать, чтобы сохранить грудное вскармливание в укрытии, рассказывает психолог Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».
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За советом в рубрику «Допомога психолога» обратилась Елена. У нее одномесячная дочь и муж полицейский. Девушка прячется в подвале и постоянно переживает за родных. Елена боится, что от всего этого стресса потеряет грудное молоко. Чтобы сохранить грудное вскармливание в укрытии, Светлана Арефния советует делать следующее:
- Делайте физические и дыхательные упражнения. В стрессовом состоянии почти невозможно есть и спать из-за адреналина. А упражнения будут расслаблять вас и помогать.
- Расслабьтесь психологически. Закройте глаза, дышите медленно, вспоминайте что-нибудь приятное лично для вас. Ваш мозг, возвращаясь к этим воспоминаниям, будет думать, что это будто бы происходит сейчас, и эмоциональное возбуждение начнет снижаться. Также вы можете представлять, что переноситесь в какое-то приятное и безопасное место.
- Чаще прикладывайте младенца к груди. Чем больше вы будете это делать, тем чаще будет срабатывать выработка гормона пролактина и появляться больше молока.
- Когда кормите младенца, найдите безопасный уголок, где сможете уединиться.
- Пейте теплые напитки. Они тоже влияют на выработку грудного молока.
- Следите за режимом питания. Заставляйте себя есть, если нужно. Помните, что принимать пищу лучше минимум 5—6 раз в день небольшими порциями. Лучше всего непосредственно перед кормлением малыша употреблять растительную и белковую пищу.
- Договаривайтесь с близкими, чтобы ваш сон оберегали определенное время и не беспокоили.
- Раз в день выполняйте ритуал «Объятия круга». Попросите тех, кто рядом с вами, сесть в маленький круг, возьмитесь за руки и повторяйте фразы: «Мы рядом, мы поддерживаем друг друга, мы любим друг друга, мы верим в победу», ― и потом все вместе обнимайтесь, передавая хорошую энергию, поддержку и любовь.
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