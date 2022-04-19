Война принесла в жизнь каждого украинца боль, страдания и стресс. Особенно плохо все это сказывается на молодых мамах. Ведь от стресса у них может пропадать грудное молоко, а это плохо и для младенца. О том, что делать, чтобы сохранить грудное вскармливание в укрытии, рассказывает психолог Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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За советом в рубрику «Допомога психолога» обратилась Елена. У нее одномесячная дочь и муж полицейский. Девушка прячется в подвале и постоянно переживает за родных. Елена боится, что от всего этого стресса потеряет грудное молоко. Чтобы сохранить грудное вскармливание в укрытии, Светлана Арефния советует делать следующее:

Делайте физические и дыхательные упражнения. В стрессовом состоянии почти невозможно есть и спать из-за адреналина. А упражнения будут расслаблять вас и помогать. Расслабьтесь психологически. Закройте глаза, дышите медленно, вспоминайте что-нибудь приятное лично для вас. Ваш мозг, возвращаясь к этим воспоминаниям, будет думать, что это будто бы происходит сейчас, и эмоциональное возбуждение начнет снижаться. Также вы можете представлять, что переноситесь в какое-то приятное и безопасное место. Чаще прикладывайте младенца к груди. Чем больше вы будете это делать, тем чаще будет срабатывать выработка гормона пролактина и появляться больше молока. Когда кормите младенца, найдите безопасный уголок, где сможете уединиться. Пейте теплые напитки. Они тоже влияют на выработку грудного молока. Следите за режимом питания. Заставляйте себя есть, если нужно. Помните, что принимать пищу лучше минимум 5—6 раз в день небольшими порциями. Лучше всего непосредственно перед кормлением малыша употреблять растительную и белковую пищу. Договаривайтесь с близкими, чтобы ваш сон оберегали определенное время и не беспокоили. Раз в день выполняйте ритуал «Объятия круга». Попросите тех, кто рядом с вами, сесть в маленький круг, возьмитесь за руки и повторяйте фразы: «Мы рядом, мы поддерживаем друг друга, мы любим друг друга, мы верим в победу», ― и потом все вместе обнимайтесь, передавая хорошую энергию, поддержку и любовь.

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