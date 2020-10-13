Покрова Пресвятої Богородиці – це свято, яке багате на прикмети. У нашому сюжеті екстрасенс та експерт програми «Все буде добре» Олена Курилова розповідає про найцікавіші з них. Ми впевнені, що ви не знали про такі прикмети на Покрову.

Так, екстрасенс Олена Курилова каже:

«Покрова – це день, коли закохані люди дарують один одному червоні хризантеми. Ці квіти внесуть гармонію в сімейну пару. Чоловік стане краще проявляти свої чоловічі якості, а жінка стане справжньою жінкою. У день свята Покрови привітайте хоча б одну щасливу сімейну пару. Може, це буде ваш брат з дружиною, можливо – ваші друзі або інститутська подруга.

Обов’язково привітайте цю пару букетом червоних хризантем і поясніть їм символізм цього подарунка. Так само ви можете спекти щось. А коли будете готувати цю смачну страву, то обов’язково покрийте свою голову світлою хусткою. І постійно уявляйте, візуалізуйте своє щасливе життя.



Це саме той день, коли потрібно відпустити свою колишню любов і свою образу. І не забудьте поставити свічки за здоров’я собі та за здоров’я коханої людини. Ви навіть можете поставити одну свічку на двох і побажати спільної любові вам як парі. Якщо уві сні на Покрову Ви побачите білого птаха, то це буде дуже хороша звістка: ви обов’язково в цьому році вийдете заміж!».

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Video: Поради Олени Курилової на Покрову Пресвятої Богородиці Покрова Пресвятої Богородиці – свято, яке багате на прикмети. Екстрасенс та експерт програми Все буде добре Олена Курилова розповідає про найцікавіші з них