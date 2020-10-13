Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Поради Олени Курилової на Покрову Пресвятої Богородиці

13.10.2020

Покрова Пресвятої Богородиці – це свято, яке багате на прикмети. У нашому сюжеті екстрасенс та експерт програми «Все буде добре» Олена Курилова розповідає про найцікавіші з них. Ми впевнені, що ви не знали про такі прикмети на Покрову.

гадания на Покров

Так, екстрасенс Олена Курилова каже:

«Покрова – це день, коли закохані люди дарують один одному червоні хризантеми. Ці квіти внесуть гармонію в сімейну пару. Чоловік стане краще проявляти свої чоловічі якості, а жінка стане справжньою жінкою. У день свята Покрови привітайте хоча б одну щасливу сімейну пару. Може, це буде ваш брат з дружиною, можливо – ваші друзі або інститутська подруга.

Обов’язково привітайте цю пару букетом червоних хризантем і поясніть їм символізм цього подарунка. Так само ви можете спекти щось. А коли будете готувати цю смачну страву, то обов’язково покрийте свою голову світлою хусткою. І постійно уявляйте, візуалізуйте своє щасливе життя.

Це саме той день, коли потрібно відпустити свою колишню любов і свою образу. І не забудьте поставити свічки за здоров’я собі та за здоров’я коханої людини. Ви навіть можете поставити одну свічку на двох і побажати спільної любові вам як парі. Якщо уві сні на Покрову Ви побачите білого птаха, то це буде дуже хороша звістка: ви обов’язково в цьому році вийдете заміж!». 

Більше на тему: Олена Курилова вперше стала бабусею!

Video: Поради Олени Курилової на Покрову Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці – свято, яке багате на прикмети. Екстрасенс та експерт програми Все буде добре Олена Курилова розповідає про найцікавіші з них

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить