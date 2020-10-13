Покров Пресвятой Богородицы — это праздник, который богат на приметы. В нашем сюжете экстрасенс и эксперт программы «Все буде добре» Алена Курилова рассказывает о самых интересных из них. Мы уверены, что вы не знали о таких приметах на Покров.

Так, экстрасенс Алена Курилова говорит:

«Покрова — это день, когда влюбленные люди дарят друг другу красные хризантемы. Эти цветы внесут гармонию в семейную пару. Мужчина станет лучше проявлять свои мужские качества, а женщина станет настоящей женщиной. В день праздника Покрова поздравьте хотя бы одну счастливо живущую семейную пару. Может, это будет ваш брат с женой, может, ваши друзья или институтская подруга. Обязательно поздравьте эту пару букетом красных хризантем и объясните им символизм этого подарка.

Также вы можете испечь что-то своими руками. А когда будете готовить это вкусное блюдо, то обязательно покройте свою голову светлым платком. И думайте постоянно, визуализируйте свою счастливую жизнь.

Это именно тот день, когда нужно отпустить свою бывшую любовь и свою обиду. И не забудьте поставить свечи за здравие себе и своему любимому человеку. Вы даже можете поставить одну свечу на двоих и пожелать совместной любви вам как паре. Если во сне на Покрову вы увидите белую птицу, то это будет очень хорошая весть: вы обязательно в этом году выйдете замуж!».

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Video: Советы Алены Куриловой на Покров Пресвятой Богородицы Покров Пресвятой Богородицы - праздник, который богат на приметы. Экстрасенс и эксперт программы Все буде добре Алена Курилова рассказывает о самых интересных из них