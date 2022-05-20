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Война повлияла на каждого украинца. Смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 20.05.2022, как изменилась жизнь звезд во время войны.
Оля Полякова разочаровалась во всех россиянах, которых она считала адекватными. Раньше она пела на русском языке, а теперь сомневается, вернется ли на сцену вообще. Даша Астафьева тоже не уверена, вернется ли к прежнему сценическому образу. Какие у них планы на послевоенное будущее? Узнайте в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 20.05.2022.
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