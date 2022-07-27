Как похудеть быстро и легко: хлебцы, пророщенные зерна, стевия

Секрет того, как быстро похудеть — в правильном питании. Употребляя полезную пищу, вы незаметно для себя начнете терять ненавистные килограммы. Диетолог Светлана Фус рассказала, как быстро похудеть дома, и открыла всю правду о трех самых популярных продуктах для похудения. Больше читайте в нашем материале.

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Хлебцы

Хлебцы — близкие родственники хлеба. Их выпекали шведы еще до нашей эры. Такие хлебцы имели форму круглой вафли с отверстием внутри, для того чтобы их можно было хранить на палках под крышей. В 19 веке почти в каждой шведской семье пекли хлебцы, чтобы собранный урожай превратился в хлеб и сохранялся всю зиму.

В состав хлебцов входили только три составляющие: ржаная мука, соль и вода. Их массово начали производить с 1850-го года в Стокгольме. Но за последние годы производство наладили и в Украине. Мы чаще всего покупаем хлебцы не из-за того, что они долго хранятся, а из-за их диетической ценности. На самом же деле существуют разные виды хлебцев, а соответственно — калорийность.

Какие хлебцы полезные?

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Самые полезные хлебцы — это экструдеры, в которых присутствуют только полезные крупы: перловка, пшеница или гречка. Сначала подготавливают смесь зерен, затем ее замачивают на полчаса и далее помещают в экструдер на 8 секунд при высоком давлении и температуре до 300 градусов. Таким образом, вода накапливается в зерне и сразу преобразуется в пар, а зерно выкручивается наружу. По сути, это тот же попкорн, только зернам здесь мешает высокое давление, из-за чего они слипаются.

По полезным свойствам экструдеров догоняют хлебцы из пророщенных зерен. В составе только пророщенная пшеница и соль. Чтобы приготовить такие хлебцы, зерно перемалывают, добавляют чуть-чуть воды и выпекают.

Третье место можно отдать хлебцам, в состав которых входит твердая пшеница, овсяная крупа и соль. Такие хлебцы выпекаются, но продукт получается очень мягкими и к нему не добавляют дрожжи.

И на последнем месте хлебцы, которые по своему составу очень напоминают хлеб. Они сделаны из пшеничной муки второго сорта, ржаной муки, пшеничных отрубей, маргарина, дрожжей, сахара и соли. Такие хлебцы имеют больше калорий, чем хлеб.

Пророщенные зерна

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В пророщенном зерне находится больше цинка, который очень полезен для кожи. В таких зернах все биохимические процессы активизируются, происходит процесс фотосинтеза, который приводит к появлению новых витаминов и микроэлементов.

Еще одно преимущество пророщенных зерен — это множество клетчатки. Она заполняет желудок и человек не будет чувствовать голод на протяжении длительного периода.

В пророщенном зерне пшеницы активизируются особые ценные ферменты — энзимы. Количество витаминов Е, С и группы B увеличивается в несколько раз. Их полезные свойства влияют практически на все органы.

Стевия

Стевия или медовая трава — это лекарственное растение, которое самое «сладкое» на земле! Оно в десятки раз слаще сахара и полезнее других заменителей. Эта чудо-трава содержит минералы, витамины A, C, E, аминокислоты, эфирные масла, пектины и антиоксиданты.

Стевия является мощным антиоксидантом, она содержит рутин и кварцетин. Стевия устраняет аллергические реакции, укрепляет иммунитет. Также она снижает болевые симптомы при гастрите. Когда человек употребляет сахар, в крови происходит инсулиновые колебания. Именно скачки инсулина способствуют ожирению и возникновению диабета. Со стевией же таких скачков не происходит.

Вред продуктов для похудения

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Хлебцы могут навредить вашему организму, если за один раз съесть очень большое количество. Здоровый перекус – это хлебцы с нежирным творогом.

Людям, у которых есть непереносимость зерен или аллергия на них, не рекомендуется их употреблять.

Врачи не рекомендуют зерна детям до 12-15 лет, ведь зерна — тяжелая пища, которую детский организм не может переварить.

Стевия вреда организму практически не наносит. Но если у вас есть аллергия на мед, на всякий случай нужно провериться, нет ли аллергии на стевию.

Больше о полезных продуктах для похудения узнайте в видео:

Video: Как похудеть быстро и легко: хлебцы, пророщенные зерна, стевия Быстро похудеть дома поможет правильное питание. Диетолог рассказывает, как быстро похудеть дома, введя в меню стевию, зерна и хлебцы

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