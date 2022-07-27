Як схуднути швидко і легко: хлібці, пророщені зерна, стевія

Секрет того, як швидко схуднути — у правильному харчуванні. Вживаючи корисну їжу, ви непомітно для себе почнете втрачати ненависні кілограми. Дієтолог Світлана Фус розповіла, як швидко схуднути вдома, та відкрила всю правду про три найпопулярніші продукти для схуднення. Більше дізнайтеся у нашому матеріалі.

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Хлібці, пророщені зерна, стевія — це саме ті продукти, які найчастіше купують для схуднення. А коли результату від них не має або він незначний, то люди просто розчаровуються і вважають, що все це маркетинговий хід. Але не всі знають: хлібці, зерна та стевія можуть бути різними.

Хлібці

Хлібці — близькі родичі хліба. Їх випікали шведи ще до нашої ери. Такі хлібці мали форму круглої вафлі з отвором всередині, для того щоб їх можна було зберігати на палицях під дахом. У 19 столітті майже кожна шведська сім’я пекла хлібці, щоб зібраний урожай перетворився на хліб та зберігався всю зиму.

До складу хлібців входили тільки три складові: житнє борошно грубого помелу, сіль та вода. Їх масово почали виробляти з 1850-го року Стокгольмі. Але за останні роки виробництво налагодили і в Україні. Ми найчастіше купуємо хлібці не через те, що вони довго зберігаються, а через їхню дієтичну цінність. Насправді ж існують різні види хлібців, а відповідно — калорійність.

Які хлібці корисні?

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Найкорисніші хлібці — це екструдери, у яких присутні тільки корисні крупи: перловка, пшениця або гречка. Спочатку готують суміш зерен, потім її замочують на півгодини і далі поміщають в екструдер на 8 секунд при високому тиску і температурі до 300 градусів. Таким чином, вода накопичується у зерні та відразу перетворюється на пару, а зерно викручується назовні. По суті, це той же попкорн, тільки зернам тут заважає високий тиск, через що вони злипаються.

За корисними властивостями екструдерів наздоганяють хлібці з пророщених зерен. У складі є тільки пророщена пшениця та сіль. Щоб приготувати такі хлібці, зерно перемелюють, додають трохи води та випікають. Якби не було цієї термічної обробки, то вони б були більш корисними.

Третє місце можна віддати хлібцям, до складу яких входить тверда пшениця, вівсяна крупа та сіль. Такі хлібці випікаються, але продукт виходить дуже м’якими і до нього не додають дріжджі.

І на останньому місці хлібці, які за своїм складом дуже нагадують хліб. Вони зроблені з пшеничного борошна другого сорту, житнього борошна, пшеничних висівок, маргарину, дріжджів, цукру та солі. Такі хлібці мають більше калорій, ніж хліб.

Пророщені зерна

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У пророщених зернах знаходиться більше цинку, який дуже корисний для шкіри. У таких зернах всі біохімічні процеси активізуються, відбувається процес фотосинтезу, який призводить до появи нових вітамінів та мікроелементів.

Ще одна перевага пророщених зерен — це безліч клітковини. Вона заповнює шлунок і людина не буде відчувати голод протягом тривалого періоду.

У пророщених зернах пшениці активізуються цінні ферменти — ензими. Кількість вітамінів Е, С і групи B збільшується у кілька разів. Їхні корисні властивості впливають практично на всі органи.

Стевія

Стевія або медова трава — це лікарська рослина, яке вважається найсолодшою на землі! Вона солодша за цукор і корисніша інших замінників. Ця диво-трава містить мінерали, вітаміни A, C, E, амінокислоти, ефірні масла, пектини й антиоксиданти.

Стевія усуває алергічні реакції, зміцнює імунітет. Також вона знижує больові симптоми при гастриті. Коли людина вживає цукор, у крові відбувається інсулінове коливання. Саме скачки інсуліну сприяють ожирінню та виникнення діабету. Зі стевією ж таких стрибків не відбувається.

Шкода від продуктів схуднення:

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Хлібці можуть нашкодити вашому організму, якщо за один раз з’їсти дуже велику кількість. Здоровий перекус — це хлібці з нежирним сиром.

Людям, у яких є непереносимість зерен або алергія на них, не рекомендується їх вживати.

Лікарі не рекомендують зерна дітям до 12-15 років, адже це важка їжа, яку дитячий організм не може перетравити.

Стевія шкоди організму практично не завдає. Але якщо у вас є алергія на мед, потрібно перевіритися, чи немає алергії на стевію.

Більше про корисні продукти для схуднення дізнайтеся у відео:

Video: Як схуднути швидко і легко: хлібці, пророщені зерна, стевія Швидко схуднути вдома допоможе правильне харчування. Дієтолог розповідає, як швидко схуднути вдома, ввівши в меню стевію, зерна і хлібці

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