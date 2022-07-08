Как приготовить квас: простой рецепт

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Как приготовить квас? Рецепт Игоря Мисевича

08.07.2022

Как спастись в жару? Выпить кваску! Константин Грубич рассказал, как отличить настоящий квас от подделки, а кулинар Игорь Мисевич поделился рецептом, как приготовить квас в домашних условиях.

Як приготувати квас?

«Хлебный квас готовят из ржаного хлеба, иногда делают из солодового экстракта (продают его в отделах для выпечки хлеба, стоит 20-40 грн), – рассказывает Игорь Мисевич. – Иногда используют фруктово-ягодные соки с добавлением пекарских дрожжей для брожения. Для вкуса кладут мяту, цедру апельсина или лимона, а также сахар, мед, изюм. Если нет солодового экстракта, можете воспользоваться советом: сделайте смесь обычного и обожженного сахара. Эта смесь запускает процесс брожения. Кстати, если сахара много, брожение кваса происходит медленнее, чем когда его мало. Однако если квас полностью сбраживается, то он не пенится, теряет свои специфические свойства освежающего напитка. Чтобы прекратить брожение, квас хранят в холодном помещении не дольше двух недель».

Хлебный квас с изюмом и мятой

Ингредиенты:

  • вода – 1,5 л
  • сухари (из бородинского хлеба) – 200 г
  • сахар — 4 стакана
  • настой мяты (из 50 г мяты) — 3 ст. л.
  • изюм – 2 ст. л.
  • дрожжи – 0,5 г

Приготовление:

  1. Сухари из бородинского хлеба залить крутым кипятком и настоять не менее 3–4 ч.
  2. Полученное сусло слить в другую посуду, охладить, добавить сахар, настой мяты, дрожжи и оставить на 3–4 часа для брожения.
  3. Сбродившее сусло разлить в чистые бутылки, добавить по 2 изюминки и, не закрывая, выдержать при температуре 18–20 °С до появления пузырьков. После этого бутылки закупорить и вынести в холодное помещение, оставить на 1–2 суток.

Video: Как приготовить квас? Рецепт Игоря Мисевича

Как приготовить квас в домашних условиях? Простой и быстрый рецепт кваса от Игоря Мисевича на сухарях из бородинского хлеба и мятном настое. Как приготовить квас, читайте в материале.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как приготовить квас: простой рецепт
Все буде добре

8 рецептов банановых коктейлей на любой вкус

 шоколадные вареники с вишней
Все буде добре

Шоколадные вареники с вишней на пару: рецепт пошаговый

 смузи молодости
Все буде добре

Эликсир молодости: витаминный смузи

 Как приготовить клубничный смузи? Узнайте в материале!
Все буде добре

Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка

 какао
Все буде добре

Домашнее какао с молоком: рецепт

 вбд
Все буде добре

Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить