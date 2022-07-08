Как приготовить белый шоколад: рецепт пошагово

Белый шоколад: рецепт приготовления
Побалуйте своего любимого человека, приготовив вкусный белый шоколад. Тем более, что он очень полезен и устоять просто невозможно! Эксперт «Все буде добре» акушер-гинеколог Людмила Шупенюк поделилась с нами секретами приготовления вкусненького! Подробный рецепт белого шоколада – в материале.
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Ингредиенты:
- какао-масло – 1 ст. л. (50 г)
- сухое молоко – 50 г
- ванильный экстракт – 1/4 ч. л.
- стевия – 1/3 ч. л.
- сухой цветочек лаванды – 2 ч. л.
Приготовление:
- В растопленное какао-масло добавляем сухое молоко, ванильный экстракт и стевию.
- Тщательно размешиваем.
- В готовую шоколадную смесь добавляем сухие цветки лаванды. Перемешиваем.
- Заливаем в формы шоколад. Отправляем в морозильную камеру.
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