Как приготовить белый шоколад: рецепт пошагово

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Все буде добре

Белый шоколад: рецепт приготовления

08.07.2022

Побалуйте своего любимого человека, приготовив вкусный белый шоколад. Тем более, что он очень полезен и устоять просто невозможно! Эксперт «Все буде добре» акушер-гинеколог Людмила Шупенюк поделилась с  нами секретами приготовления вкусненького! Подробный рецепт белого шоколада – в материале.

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белый шоколад рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • какао-масло – 1 ст. л. (50 г)
  • сухое молоко – 50 г
  • ванильный экстракт – 1/4 ч. л.
  • стевия – 1/3 ч. л.
  • сухой цветочек лаванды – 2 ч. л.

Приготовление:

  1. В растопленное какао-масло добавляем сухое молоко, ванильный экстракт и стевию.
  2. Тщательно размешиваем.
  3. В готовую шоколадную смесь добавляем сухие цветки лаванды. Перемешиваем.
  4. Заливаем в формы шоколад. Отправляем в морозильную камеру.

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