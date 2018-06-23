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Телеканал СТБ / Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях

Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях

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Шоколадное мороженое будет еще вкуснее, если приготовить его дома, а не покупать в магазине. Чтобы порадовать себя и близких этим освежающим летним десертом, понадобится минимум ингредиентов и усилий. Подробный рецепт приготовления шоколадного мороженого – в материале!

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 800 мл шоколадного мороженого. Главный ингредиент – шоколад – может быть как темным, так и молочным. В первом случае вкус получится более насыщенным, а во втором – слаще и нежнее.

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Рецепт мороженого из шоколада

шоколадное мороженое рецепт

Вам понадобится:

  • 200 г темного или молочного шоколада
  • 250 мл жирных сливок
  • 4 яичных желтка
  • 350 мл молока
  • 100 г сахара

Способ приготовления:

  1. Шоколад мелко порубить или натереть на терке.
  2. В сотейнике соединить сливки и молоко. Довести до кипения, добавить шоколад и помешивать венчиком до полного растворения. Снять с огня.
  3. Желтки взбить с сахаром в пышную светлую пену и тонкой струйкой влить в молочно-шоколадную смесь.  
  4. Снова поставить сотейник на медленный огонь и, не доводя до кипения, варить до густой, обволакивающей консистенции.
  5. Получившийся крем перелить в глубокую миску и накрыть пищевой пленкой. Остудить.
  6. Охлажденную массу перелить в контейнер и отправить в морозилку минимум на 2 ч. Чтобы консистенция мороженого получилась более мягкой, рекомендуется каждые 20 мин. его перемешивать. Также можете воспользоваться мороженицей.

Приятного аппетита!

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