Як приготувати білий шоколад: рецепт покроково

Білий шоколад: рецепт приготування

Побалуйте свою кохану людину, приготувавши найсмачніший білий шоколад. Тим паче, що він дуже корисний і встояти просто неможливо! Експерт «Все буде добре» акушер-гінеколог Людмила Шупенюк поділилася з нами секретами приготування смачненького! Детальний рецепт білого шоколаду – в матеріалі.

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Інгредієнти:

какао-масло – 1 ст. л. (50 г)

сухе молоко – 50 г

ванільний екстракт – 1/4 ч. л.

стевія – 1/3 ч. л.

суха квіточока лаванди – 2 ч. л.

Приготування:

У розтоплене какао-масло додаємо сухе молоко, ванільний екстракт і стевію. Ретельно розмішуємо. У готову шоколадну суміш додаємо сухі квітки лаванди. Перемішуємо. Заливаємо у форми шоколад. Відправляємо у морозильну камеру.

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