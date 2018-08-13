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Телеканал СТБ / Варенье из слив с шоколадом: пошаговый рецепт

Варенье из слив с шоколадом: пошаговый рецепт

Телеканал СТБ

Вы уже наелись вкусных ягод сливы и теперь думаете, чем бы удивить своих близких зимой? Предлагаем вам рецепт варенья из слив с шоколадным вкусом. Это варенье из слив готовится просто и не займет у вас больше времени, чем приготовление по обычному рецепту. Лакомство получается ароматным и очень вкусным. Такое варенье из слив с шоколадным вкусом придется очень кстати в холодные зимние вечера к чашке чая или глинтвейна. Читайте, как приготовить варенье из слив со вкусом шоколада, в нашей статье!

варенье из слив

Секрет приготовления варенья из слив со вкусом шоколада – добавление какао!

Ингредиенты:

  • сливы – 2 кг
  • сахар – 1 кг
  • какао-порошок – 5 столовых ложек
  • ванилин – 2 чайные ложки

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варенье из слив

Способ приготовления:

  1. Сливу для варенья выбирайте упругую, нужно, чтобы ягода была не переспевшая.
  2. Тщательно промойте ягоды и удалите из них косточки. Для удобства можете разрезать сливы напополам.
  3. В посуду со сливами, из которых уже удалены косточки, насыпьте 0.5 кг сахарного песка. После этого оставьте ягоды с сахаром настояться сутки (нужно, чтобы сливы выделили сок).
  4. По прошествии суток добавьте в сливы с сахаром какао, ванилин и 1.5 кг сахара, который остался еще не задействованным, предварительно перемешав все сухие ингредиенты.
  5. После этого перемешайте всю смесь и поставьте вариться на медленный огонь в течение 40 минут. В процессе варки варенья из слив помешивайте получившуюся ароматную смесь.
  6. Баночки для варенья необходимо простерилизовать.
  7. Еще горячее варенье из слив распределите по банкам и закатайте их.
  8. Банки с вареньем из слив нужно перевернуть до остывания.

Все, ваше варенье из слив с шоколадным вкусом готово, не забудьте убрать банки в темное прохладное место!

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