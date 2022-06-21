Во вторник, 21 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог ежедневного дайджеста Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

Больше по теме: Допомога психолога: Как жить, если близкий человек пропал без вести?

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

Во вторник, 21.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

Как обращаться с близким человеком, вернувшимся из передовой домой? Как помочь ему приспособиться к нормальной жизни?

Что делать, если подросток во время войны наносит себе телесные повреждения?

Как не бояться отдать ребенка в детский сад, когда в стране война?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 21 июня в 22:00 на СТБ!

Больше по теме: Допомога психолога: Как адаптировать себя и детей к правилам воспитания в другой стране?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.