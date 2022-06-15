24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину, зверски уничтожая гражданских. Люди из областей, где шли боевые действия, вынуждены были покинуть дома и уехать на запад или в Европу. Однако в некоторых странах воспитание детей отличается. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объяснит, как адаптировать себя и детей к правилам воспитания в другой стране.

Лилия из Николаева сейчас в Швеции с двумя маленькими детьми. Они ждут в очереди в садик. Лилия заметила, что там совсем другой менталитет и ее дети до сих пор тяжело адаптируются к новым условиям. У шведских детей личные границы ― они могут не играть с детьми Лилии, не делиться игрушками. Также она переживает из-за законов Швеции ― к детям совсем другое отношение.

Как адаптировать себя и детей к правилам воспитания в другой стране

Уважайте и соблюдайте законы страны, в которую вы переехали.

Если в вашей семье привыкли громко кричать, то в Европе за это несут ответственность.

Воспринимайте соблюдение законов как новый опыт в воспитании ваших детей.

Использование насилия недопустимо и невозможно ― в шведских семьях соответственно воспитывают детей. Примите это как помощь в воспитании и отношении к своему ребенку. Другое государство может помочь вам отучиться орать на детей.

Если у ребенка истерика, обнимите и успокойте его.

Надо понимать, что у него эмоциональное состояние в градусе, когда он не может контролировать свои движения и действия. После объятий он эмоционально успокаивается, и тогда можно говорить.

Перенимайте положительный опыт в способах воспитания детей другой страны.

Детей учат отдавать себе отчет в своих действиях и быть готовыми к их последствиям. Их с детства учат уважать свои границы, таким образом воспитывают более сознательное отношение к вещам и формирование личности.

Не оказывайте морального давления на ребенка.

Шведские дети знают свои границы. У них есть выбор ― делать что-либо или нет. Они пытаются более сознательно относиться к своим вещам, что воспитывает личность. Вынуждение детей отдавать игрушку ― это моральное давление.

Спрашивайте у ребенка, чего он хочет.

Вы должны поддерживать своих детей, как это делают шведы.

Объясните своим детям, что в другой стране их сверстники могут вести себя по-другому.

Интегрируйте другую культуру в вашу, относитесь к детям так, как относятся в стране, где вы живете.

Учите ребенка ценить деньги.

Давайте детям установку, что хорошо иметь деньги, но для этого нужно работать.

Привлекайте ребенка к домашним делам, за которые он получит вознаграждение.

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