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Допомога психолога: Как адаптировать себя и детей к правилам воспитания в другой стране?

15.06.2022

24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину, зверски уничтожая гражданских. Люди из областей, где шли боевые действия, вынуждены были покинуть дома и уехать на запад или в Европу. Однако в некоторых странах воспитание детей отличается. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Светлана Арефния объяснит, как адаптировать себя и детей к правилам воспитания в другой стране.

Допомога психолога

Лилия из Николаева сейчас в Швеции с двумя маленькими детьми. Они ждут в очереди в садик. Лилия заметила, что там совсем другой менталитет и ее дети до сих пор тяжело адаптируются к новым условиям. У шведских детей личные границы ― они могут не играть с детьми Лилии, не делиться игрушками. Также она переживает из-за законов Швеции ― к детям совсем другое отношение.

Как адаптировать себя и детей к правилам воспитания в другой стране

  1. Уважайте и соблюдайте законы страны, в которую вы переехали.

Если в вашей семье привыкли громко кричать, то в Европе за это несут ответственность.

  1. Воспринимайте соблюдение законов как новый опыт в воспитании ваших детей.

Использование насилия недопустимо и невозможно ― в шведских семьях соответственно воспитывают детей. Примите это как помощь в воспитании и отношении к своему ребенку. Другое государство может помочь вам отучиться орать на детей.

  1. Если у ребенка истерика, обнимите и успокойте его.

Надо понимать, что у него эмоциональное состояние в градусе, когда он не может контролировать свои движения и действия. После объятий он эмоционально успокаивается, и тогда можно говорить.

  1. Перенимайте положительный опыт в способах воспитания детей другой страны.

Детей учат отдавать себе отчет в своих действиях и быть готовыми к их последствиям. Их с детства учат уважать свои границы, таким образом воспитывают более сознательное отношение к вещам и формирование личности.

  1. Не оказывайте морального давления на ребенка.

Шведские дети знают свои границы. У них есть выбор ― делать что-либо или нет. Они пытаются более сознательно относиться к своим вещам, что воспитывает личность. Вынуждение детей отдавать игрушку ― это моральное давление.

  1. Спрашивайте у ребенка, чего он хочет.

Вы должны поддерживать своих детей, как это делают шведы.

  1. Объясните своим детям, что в другой стране их сверстники могут вести себя по-другому.

Интегрируйте другую культуру в вашу, относитесь к детям так, как относятся в стране, где вы живете.

  1. Учите ребенка ценить деньги.

Давайте детям установку, что хорошо иметь деньги, но для этого нужно работать. 

  1. Привлекайте ребенка к домашним делам, за которые он получит вознаграждение.

Допомога психолога

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