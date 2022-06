24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, по-звірячому знищуючи цивільних. Люди з областей, де йшли бойові дії змушені були покинути домівки й поїхати на захід або в Європу. Проте, в деяких країнах виховання дітей відрізняється. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія пояснить, як адаптувати себе та дітей до правил виховання в іншій країні.

Лілія з Миколаєва зараз у Швеції з двома малими дітьми. Вони чекають у черзі на садочок. Жінка помітила, що там зовсім інший менталітет, і її діти досі важко адаптуються до нових умов. У шведських дітей особисті кордони ― вони можуть не гратися з дітьми Лілії, не ділитися іграшками. Також вона переживає через закони ― до дітей зовсім інше ставлення.

Якщо у вашій сім’ї звично голосно кричати, у Європі за це несуть відповідальність.

Використання насилля неприпустиме й неможливе ― у шведських сім’ях відповідно виховують дітей. Сприйміть це як допомогу у вихованні й ставленні до своєї дитини. Інша держава може допомогти вам відучитися кричати на дітей.

Треба розуміти, що у неї емоційний стан у градусі, коли вона не може контролювати свої рухи й дії. Після обіймів вона емоційно заспокоюється, і тоді можна говорити.

Дітей вчать усвідомлювати свої дії та бути готовими до наслідків. Їх змалечку навчають поважати свої кордони, таким чином виховують більш свідоме ставлення до речей і формування особистості.

Шведські діти знають свої кордони. У них є вибір ― робити щось чи ні. Вони намагаються більш свідомо ставитися до своїх речей, що виховує особистість. Змушування дітей віддавати іграшку ― це моральний тиск.

Ви повинні підтримувати своїх дітей, як це роблять шведи.

Інтегруйте іншу культуру у вашу, ставтеся до дітей так, як ставляться у країні, де ви живете.

Давайте дітям установку, що добре мати гроші, але для цього треба працювати.

