Россияне более тех месяцев зверски стирают в прах артиллерией и авиационными обстрелами украинские города, уничтожают гражданских. Сотни украинцев считаются без вести пропавшими из-за этого. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объясняет, как жить, если близкий человек пропал без вести.

Муж героини выпуска был с ней в укрытии, когда 11 марта сообщили, что ракета попала в их дом и вызвала пожар. Он без документов с огнетушителем пошел тушить пожар. Только на следующий день женщина под обстрелами пошла его искать. Соседи сообщили, что мужчина побежал звать пожарных, но не вернулся. Женщина понимает, что муж, скорее всего, погиб, однако она не видела его тела. Как жить с неизвестностью ― жив ли близкий человек?

Как жить, если близкий человек пропал без вести

Не избегайте разговоров в семье о пропавшем человеке.

Тема исчезновения не должна быть табу в семье. Таинственность не дает пережить горе. Важно говорить открыто об исчезновении ― версии, что может быть, как, где и кому искать пропавшего.

Определите сроки поиска.

Общение и обсуждение с родственниками будет снимать градус напряжения.

Составьте план поиска.

Зафиксируйте, что вы уже сделали, что можете сделать и что нет.

Найдите людей, которые тоже разыскивают своих близких, и общайтесь с ними.

Важно находить других людей, ищущих родных. Вы увидите, что вы не одна такая и есть еще другие эмоции.

Уделяйте поискам 2-3 часа в день. Обязательно переключайтесь на свою личную жизнь.

Замечайте других близких людей, нуждающихся в вашей помощи и внимании. Если вы не будете замечать свою жизнь, моноидея станет постепенно навязчивой и разрушит жизнь.

Сохраняйте свою психику — это даст вам силы для поиска.

Чтобы осуществлять поиски, обеспечивать себя и помогать близким, вам нужны силы.

Примите факт гибели пропавшего человека ― это позволит вам продолжать жизнь дальше.

Возможно, через некоторое время придет принятие того, что человек, которого вы ищете, умер. Если не будет принятия, то у вас проявляется агрессия, которая становится аутоагрессией: вы начнете винить себя, искать ошибки в прошлом. И это может привести к заболеванию, в том числе аутоиммунному, которое уничтожит тело.

Принятие того, что человек умер, ― это не измена и не предательство. Вы завершите процесс внутри себя и отпустите ― такое завершение гештальта, которое позволит вам жить дальше. Если же через много лет он вернется ― это уже будет другой человек, отношения и жизнь, поскольку уже многие события были пережиты без него.

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