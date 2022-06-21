У вівторок, 21 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У вівторок, 21.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Як поводитися із близькою людиною, яка повернулася з передової додому? Як допомогти їй адаптуватися до нормального життя?

Що робити, якщо підліток під час війни завдає собі тілесних ушкоджень?

Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 21 червня о 22:00 на СТБ!

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