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Ми з України: история о девушке Диане, которая вывозит раненых бойцов ВСУ

16.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добрк» вы познакомитесь с Дианой Кукурудзяк, которая вывозит раненых бойцов ВСУ и оказывает им первую помощь, рискуя своим здоровьем и жизнью.

Ми з України: История о девушке Диане| Все буде добре

Два года служит в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде боевой медик Диана. Указом президента Украины Диану Кукурудзяк, боевого медика 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, наградили орденом «За мужество» III степени.

Военнослужащая находилась в зоне АТО и ООС, с начала вторжения России в Украину — на войне. Диана рассказывает: «В первые недели войны я пережила два новых дня рождения. Была в зоне АТО и ООС, но такого и близко не видела».

«Не сожалею, ли что выбрала службу в ВСУ? Нет, я знала, на что иду. Я видела все это – и раненых со страшными ранами, и убитых. И руки мои были в крови товарищей. Но я пережила это, справилась», – рассказала Диана.

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