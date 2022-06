Ми з України: Історія про дівчину Діану| Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ви познайомитеся з Діаною Кукурудзяк, яка вивозить поранених бійців ЗСУ та надає їм першу допомогу, ризикуючи власним здоров’ям та життям.

Два роки служить у 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді бойовий медик Діана. Указом президента України Діану Кукурудзяк, бойового медика 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, нагородили орденом “За мужність” III ступеня.

Військовослужбовиця була у зоні АТО та ООС, з початку вторгнення Росії в Україну — на війні. Діана розповідає: “У перші тижні війни я пережила два нові дні народження. Була в зоні АТО й ООС, але такого й близько не бачила”.

“Чи не шкодую, що вибрала службу в ЗСУ? Ні, я знала, на що йду. Я бачила все це – і поранених зі страшними ранами, і вбитих. І руки мої були в крові товаришів. Але я пережила це, впоралася”, — розповіла Діана.

