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Ми з України: Мікрохірург Охматдиту про оперування маленьких пацієнтів

02.06.2022

В новій рубриці  «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо про мікрохірурга клініки Охматдит, який оперує маленьких пацієнтів.  Подробиці –  далі в матеріалі. 

Ми з України: Мікрохірург з Охматдиту| Все буде добре

Майже третина дітей, які постраждали від російської агресії в Україні, потрапили в Охматдит. Мікрохірург клініки Валерій Бовкун розповів про те, в чому була головна складність в оперуванні маленьких пацієнтів, та в яких умовах доводилося працювати команді лікарів.

Перші два місяці війни медперсонал цілодобово перебував у лікарні. Найстрашніше було те, коли снаряди окупантів розривалися поряд із будівлею. 

“Весь цей час ми працювали. Ми ж не можемо посеред операції спускатися в укриття. В такі моменти ти не думаєш за своє життя, думаєш про те, як зробити максимально швидко операцію. Та не дивлячись на війну, якість операції –  найважливіше”.

Більше на тему: Ми з України: Сестри з Кривого Рогу створили мультфільм про Українську «Мрію»

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