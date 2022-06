Ми з України: Мікрохірург з Охматдиту| Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо про мікрохірурга клініки Охматдит, який оперує маленьких пацієнтів. Подробиці – далі в матеріалі.

Майже третина дітей, які постраждали від російської агресії в Україні, потрапили в Охматдит. Мікрохірург клініки Валерій Бовкун розповів про те, в чому була головна складність в оперуванні маленьких пацієнтів, та в яких умовах доводилося працювати команді лікарів.

Перші два місяці війни медперсонал цілодобово перебував у лікарні. Найстрашніше було те, коли снаряди окупантів розривалися поряд із будівлею.

“Весь цей час ми працювали. Ми ж не можемо посеред операції спускатися в укриття. В такі моменти ти не думаєш за своє життя, думаєш про те, як зробити максимально швидко операцію. Та не дивлячись на війну, якість операції – найважливіше”.

