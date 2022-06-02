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Ми з України: Микрохирург Охматдета об оперировании маленьких пациентов

02.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем о микрохирурге клиники Охматдет, оперирующем маленьких пациентов. Подробности – далее в материале.

Ми з України: История Микрохирурга из Охматдета | Все буде добре

Почти треть детей, пострадавших от российской агрессии в Украине, попали в Охматдет. Микрохирург клиники Валерий Бовкун рассказал о том, в чем была главная сложность в оперировании маленьких пациентов и в каких условиях приходилось работать команде врачей.

Первые два месяца войны медперсонал находился в больнице круглосуточно. Страшнее всего было то, когда снаряды оккупантов разрывались рядом со зданием.

“Все это время мы работали. Мы же не можем посреди операции спускаться в укрытие. В такие моменты ты не думаешь о своей жизни, думаешь о том, как сделать максимально быстро операцию. Но, несмотря на войну, качество операции – самое важное”.

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