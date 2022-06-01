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Ми з України: житель окруженного Мариуполя с собакой 5 суток пешком шли в Запорожье

01.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем о жителе Мариуполя и его собаке, которые пешком добрались до Запорожья за 5 дней. Подробности – далее в материале.

Ми з України: История Игоря и Жужи| Все буде добре

Украинец и его четырехлапый друг шли на свой страх и риск, поскольку не знали, какая ситуация в области и смогут ли такое расстояние преодолеть ногами и лапами.

Путь к спасению пролегал через обстрелы, непогоду, жару, поэтому они несколько раз прощались с жизнью.

Руки мужчины почернели от грязи, холода и ожогов. Состояние собачки сейчас стабильное. Его накормили, обработали от паразитов и полечили лапки.

Собаку по прозвищу Жужа отнесли в вагон поезда на руках, поскольку после изнурительной дороги она не смогла шагнуть. Волонтеры помогли мужу и Жуже поехать к родственникам.

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