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Ми з України: житель оточеного Маріуполя з собакою 5 діб пішки йшли до Запоріжжя

01.06.2022

В новій рубриці  «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо про жителя Маріуполя та його собаку, які пішки дісталися до Запоріжжя за 5 днів.  Подробиці –  далі в матеріалі. 

Ми з України: Історя Ігоря та Жужі| Все буде добре

Українець та його чотирилапий друг йшли на свій страх та ризик, оскільки не знали, яка ситуація в області та і чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками.

Шлях до порятунку пролягав через обстріли, негоду, спеку, тому вони кілька разів прощались з життям. 

Руки чоловіка почорніли від бруду, холоду та маленьких опіків.  Стан песика зараз стабільний. Його нагодували, обробили від паразитів та полікували лапки.

Собаку на прізвисько Жужа віднесли в вагон потягу на руках, оскільки після виснажливої дороги вона не змогла ступити й кроку. Волонтери допомогли чоловіку та Жужі поїхати до родичів.

Більше на тему: Ми з України: Сестри з Кривого Рогу створили мультфільм про Українську «Мрію»

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