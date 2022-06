Ми з України: Історя Ігоря та Жужі| Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо про жителя Маріуполя та його собаку, які пішки дісталися до Запоріжжя за 5 днів. Подробиці – далі в матеріалі.

Українець та його чотирилапий друг йшли на свій страх та ризик, оскільки не знали, яка ситуація в області та і чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками.

Шлях до порятунку пролягав через обстріли, негоду, спеку, тому вони кілька разів прощались з життям.

Руки чоловіка почорніли від бруду, холоду та маленьких опіків. Стан песика зараз стабільний. Його нагодували, обробили від паразитів та полікували лапки.

Собаку на прізвисько Жужа віднесли в вагон потягу на руках, оскільки після виснажливої дороги вона не змогла ступити й кроку. Волонтери допомогли чоловіку та Жужі поїхати до родичів.

Більше на тему: Ми з України: Сестри з Кривого Рогу створили мультфільм про Українську «Мрію»



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.