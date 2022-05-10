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Ми з України: історія Тамари з Ірпеня, яка евакуювалася разом з 24 собаками

10.05.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» Тамара Назарова з Ірпеня розповіла, яким чином їй вдалося евакуюватися разом з 24 собаками. Подробиці ― далі в матеріалі.

Ми з України: історія Тамари з Ірпеня| Все буде добре

Війна змушує людей кидати облаштовані домівки, але не тварин. Бо своїх – не кидають! Заводчиця собак з Ірпеня розповіла, що її французькі бішони потрапили під російські обстріли. Сусіди переконували жінку, що спочатку потрібно рятуватися самим, а потім думати, як забрати собак. 

«24 штуки, моїх 12 та чужих 12. Будинок розбомбило. Діти поїхали давно, ми з чоловіком удвох через собак там сиділи. Чоловік має приїхати ще», – зазначила Назарова.

На 31 день війни волонтери допомогли Тамарі вивезти собак із міста. А на наступний день після евакуації на світ з’явилися ще 11 собаченят. 

Більше на тему: Допомога психолога: Як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні?

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