Ми з України: історія Тамари з Ірпеня| Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» Тамара Назарова з Ірпеня розповіла, яким чином їй вдалося евакуюватися разом з 24 собаками. Подробиці ― далі в матеріалі.

Війна змушує людей кидати облаштовані домівки, але не тварин. Бо своїх – не кидають! Заводчиця собак з Ірпеня розповіла, що її французькі бішони потрапили під російські обстріли. Сусіди переконували жінку, що спочатку потрібно рятуватися самим, а потім думати, як забрати собак.

«24 штуки, моїх 12 та чужих 12. Будинок розбомбило. Діти поїхали давно, ми з чоловіком удвох через собак там сиділи. Чоловік має приїхати ще», – зазначила Назарова.

На 31 день війни волонтери допомогли Тамарі вивезти собак із міста. А на наступний день після евакуації на світ з’явилися ще 11 собаченят.

Більше на тему: Допомога психолога: Як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні?



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.