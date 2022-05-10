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Ми з України: история Тамары из Ирпеня, которая эвакуировалась вместе с 24 собаками

10.05.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» Тамара Назарова из Ирпеня рассказала, как ей удалось эвакуироваться вместе с 24 собаками. Подробности ― далее в материале.

Ми з України: история Тамары из Ирпеня| Все буде добре

Война заставляет людей бросать обустроенные дома, но не животных. Потому что своих – не бросают! Заводчица собак из Ирпеня рассказала, что ее французские бишоны попали под российские обстрелы. Соседи убеждали женщину, что сначала нужно спасаться самим, а потом думать, как увезти собак.

«24 штуки, моих 12 и чужих 12. Дом разбомбило. Дети уехали давно, мы с мужем вдвоем из-за собак там сидели. Муж должен приехать еще», — отметила Назарова.

На 31-й день войны волонтеры помогли Тамаре вывезти собак из города. А на следующий день после эвакуации на свет появились еще 11 собак.

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