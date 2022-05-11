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Ми з України: история Ксении, которая с семьей выбралась из Ворзеля и Бучи

11.05.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» Ксения Строкина рассказала, как смогла вместе с мужем и собакой выбраться из Бучи и Ворзеля. Подробности ― далее в материале.

Ми з України: история Ксении из Бучи | Все буде добре

Ксения Строкина – редактор телеканала СТБ.

«Я живу в городке Ворзель, я мой муж Олег и собака. Там нас и застал первый день войны».

У семьи не было никаких запасов на случай войны. И поход в магазин чуть ли не стал для супругов роковым.

«Мы заняли очередь в магазин и пошли в банкомат. Обычно мы ходим по центральной аллее, но мы решили сократить путь, чтобы было короче. Вдруг начался авианалет. Я услышала свист. Мы повернули головы, когда увидели, что начала срываться земля. И эти взрывы шли в нашу сторону».

Уклоняясь от осколков, супруги помчались в сторону дома.

«Те места, где мы были, там повсюду погибли люди… Возле магазина, банкомата и на центральной аллее, на которую мы не пошли».

Семья выбралась в соседнюю Бучу.

«Мой супруг работал здесь на телеканале. Сначала у нас было чувство безопасности, но потом в город вошли русские солдаты».

Оккупанты отрезали Бучу от телевидения, интернета и электричества. Распространяли среди населения дезинформацию. На канале был генератор, и муж Ксении запустил его. Ксения же нашла радио и слушала украинский марафон новостей.

«Я рассказывала людям, что все хорошо, Зеленский в Киеве, ВСУ стоит, и мы с вами обязательно выберемся. У людей появилась надежда!».

И тут кафиры начали настоящий террор против мирных украинцев. Остаться было опаснее, чем уйти. Люди пытались покинуть город.

Зеленым коридором супруги таки смогли добраться до территории, подконтрольной ВСУ. Ксения и Олег убеждены – их спасло то, что они не отчаялись и не сложили руки.

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