Ми з України: История спасения Платовых| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем трогательную историю спасения семьи Платовых. Подробности – далее в материале.

Фото- Суспільне

Более тысячи километров за два дня преодолел 84-летний Валентин Платов своим автомобилем, чтобы добраться с семьей в Ивано-Франковск. Видео, где он колышет свою внучку в центре для переселенцев в Запорожье, стало популярным в соцсетях.

Муж говорит, что когда ехал двое суток за рулем, переживал, чтобы машина не вышла из строя или чтобы не закончился бензин.

«Она довезла, она — молодец. Мало-помалу ехали, довезла. Я переживал за то, если с авто что-то случится, то нам никто не поможет. Все пролетают, как самолеты. Особенно такие большие машины. Они не боятся ни ям — ничего», – рассказывает Валентин Платов.

Мужчина стал известен благодаря видео, снятому в центре для переселенцев в Запорожье. На нем он колышет на руках свою внучку – 6-месячную Изабеллу. Сейчас дедушка с семьей нашли временное убежище в одной из церквей Ивано-Франковска.

В своем родном селе Степное, что в 50 км от Запорожья, они месяц жили под обстрелами, прячась в подвалах своих домов. После того, как российские военные разрушили дом сына Валентина – Юрия, его семья перебралась к дедушке. Однако позже и его дом был обстрелян.

Когда российские войска вошли в деревню, возможности уехать не было, ведь автомобили оккупанты обстреливали.

Уехать семья решила после того, как в Степное вошли бойцы Вооруженных сил Украины. Правда, по словам Юрия, украинские военные не знали, что в селе кто-то живет, ведь местные власти предоставили информацию, что всех жителей из населенного пункта вывезли. Именно военные, вспоминает мужчина, уговорили семью уехать.

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