Ми з України: Історія порятунку Платових Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо зворушливу історію порятунку родини Платових. Подробиці – далі в матеріалі.

Понад тисячу кілометрів за два дні подолав 84-річний Валентин Платов своїм автомобілем, аби добратися з родиною до Івано-Франківська. Відео, де він колише свою внучку у центрі для переселенців у Запоріжжі, стало популярним у соцмережах.

Чоловік каже, що коли їхав дві доби за кермом, переживав, щоб автівка не вийшла з ладу або щоб не закінчився бензин.

“Вона довезла, вона — молодець. Помаленьку їхали, довезла. Я переживав за те, якщо з авто щось станеться, то нам ніхто не поможе. Всі пролітають, як літаки. Особливо такі великі машини. Вони не бояться ні ям — нічого”, — розповідає Валентин Платов.

Чоловік став відомим завдяки відео, яке зняли в центрі для переселенців у Запоріжжі. На ньому він колише на руках свою онуку – 6-місячну Ізабелу.

Зараз дідусь з родиною знайшли тимчасовий прихисток в одній із церков Івано-Франківська.

У своєму рідному селі Степове, що за 50 км від Запоріжжя, вони місяць жили під обстрілами, ховаючись у підвалах своїх будинків. Після того, як російські військові зруйнували будинок сина Валентина — Юрія, його сім’я перебралася до дідуся. Проте пізніше і його дім обстріляли.

Коли російські війська увійшли в село, можливості виїхати не було, адже автівки окупанти обстрілювали.

Виїхати родина вирішила після того, як у Степове зайшли бійці Збройних сил України. Щоправда, зі слів Юрія, українські військові не знали, що у селі хтось живе, адже місцева влада подала інформацію, що усіх жителів з населеного пункту вивезли. Саме військові, пригадує чоловік, вмовили сім’ю виїхати.

