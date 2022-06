Ми з України: Історя Миколи Куличенко| Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ми розповідаємо про Ірину Куліченку і її трьох братів, яких ростріляли рашисти. Подробиці – далі в матеріалі.

Трьох братів Ірини рашисти розстріляли. Одному з братів вдалося вибратися з могили.

Чоловік і досі не може прийти до тями від того, що з ним сталося. Миколу та двох його братів окупанти звинуватили у партизанщині та намагалися вибити з них визнання. Не отримавши потрібної інформації, у трьох рідних братів росіяни вистрілили та закопали їх у полі.

У свої 33 роки Микола має власну історію воскресіння. Його життя мало закінчитися у неглибокій ямі, нашвидкуруч викопаній росіянами. Історія життя Миколи розпочалася за 40 кілометрів від могили, у селі Довжик, що на Чернігівщині, яке росіяни окупували у перші дні війни. Довжик знаходиться дуже близько до білоруського кордону, і саме через нього ворожа техніка просувалася у бік Чернігова. Одну із колон підірвали українські захисники, і росіяни почали пошук партизанів. Микола розповідає:

Росіяни заходили в кожен дім, роздягали, клали головою у підлогу, дітям погрожували теж. Те, що тут було — це дуже страшно.

Один із братів родини Куліченків служив у АТО. Рашисти дізналися про військовий досвід молодшого брата Євгена та всіх трьох братів забрали в штаб на допит. У селі Вишневому на пилорамі російські орки облаштували командний пункт: вся земля навколо перерита траншеями та слідами військової техніки. Сюди звозили полонених українців: і військових, і мирних.

Один представляв мені ножа до шиї, а другий вдарив мені у живіт стволом автомату. Після цього наставив мені автомат до рота. Казав мені, аби я розповів, хто підірвав колонну. — каже Микола.

Через 3 дні неймовірних знущань та жорстких допитів трьох братів вивезли у посадку біля дороги та холоднокровно розстріляли. Микола розповів свою історію, як зміг вижити:

Коли в мене стріляли, я відвів голову в сторону. Тоді куля пройшла мені повз щоку та вийшла через вухо.

Микола Куліченко прикинувся мертвим. Його скинули у яму першим, а зверху привалили тілами двох його мертвих братів і почали закопувати. Кілька хвилин у братській могилі чоловік запам’ятав назавжди, бо саме тут його доля балансувала на межі життя та смерті.

Зігнувшись у колінах і спершись руками на землю, я спиною виштовхнув на бік Діму і виліз сам. — пригадує чоловік.

