Ми з України: История Николая Куличенко| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем об Ирине Куличенко и ее трех братьях, которых расстреляли рашисты. Подробности – далее в материале.

Три брата Ирины рашисты расстреляли. Одному из братьев удалось выбраться из могилы. Мужчина до сих пор не может прийти в себя от того, что с ним произошло. Николая и двух его братьев кафиры обвинили в партизанщине и пытались выбить из них признание. Не получив нужной информации, в трех родных братьев россияне выстрелили и зарыли их в поле.

В свои 33 года Николай имеет свою историю воскресения. Его жизнь должна была закончиться в неглубокой яме, наскоро выкопанной россиянами. История жизни Николая началась в 40 километрах от могилы в селе Довжик на Черниговщине, которое россияне оккупировали в первые дни войны. Довжик находится очень близко к белорусской границе, и именно через него вражеская техника продвигалась в сторону Чернигова. Одну из колонн взорвали украинские защитники, и россияне приступили к поиску партизан. Николай рассказывает:

Русские заходили в каждый дом, раздевали, клали головой в пол, детям тоже угрожали. То, что здесь было – это очень страшно.

Один из братьев семьи Куличенко служил в АТО. Рашисты узнали о военном опыте младшего брата Евгения и всех троих братьев забрали в штаб на допрос. В селе Вишневом на пилораме русские орки обустроили командный пункт: вся земля вокруг перерыта траншеями и следами военной техники. Сюда свозили пленных украинцев: и военных, и мирных.

Один представлял мне нож к шее, а другой ударил мне в живот стволом автомата. После этого наставил мне автомат в рот. Говорил мне, чтобы я рассказал, кто взорвал колонну. — говорит Николай.

Через 3 дня невероятных издевательств и жестких допросов троих братьев вывезли в посадку у дороги и хладнокровно расстреляли. Николай рассказал свою историю, как смог выжить:

Когда в меня стреляли, я отвел голову в сторону. Тогда пуля прошла мимо щеки и вышла через ухо.

Николай Куличенко притворился мертвым. Его сбросили в яму первым, а сверху привалили телами двух его мертвых братьев и стали закапывать. Несколько минут в братской могиле мужчина запомнил навсегда, потому что именно здесь его судьба балансировала на грани жизни и смерти.

Согнувшись в коленях и облокотившись руками на землю, я спиной вытолкнул на сторону Диму и вылез сам. – вспоминает мужчина.

Больше по теме: Ми з України: Сёстры из Кривого Рога создали мультфильм про украинскую «Мрію»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ