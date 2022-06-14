Ми з України: Рыбаки из Страхолесья| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем о том, как рыбаки из Страхолесья спасли от голода и оккупации две тысячи человек. Подробности – далее в материале.

В марте во время российской оккупации Киевщины на Киевском водохранилище волонтеры организовали эвакуационные и гуманитарные пункты. Они вывозили в безопасные места женщин, детей и пожилых людей и поставляли продукты. Сначала рыбаки ловили рыбу и раздавали людям, оказавшимся в ловушке. Через несколько дней после оккупации исчезла мобильная связь. Жители находили отдельные места, где можно было поймать слабый сигнал, чтобы попросить о помощи, потому что в селах начали заканчиваться другие продукты.

После первых пробных поездок рыбаки и активисты устроили в Страхолесье эвакуационный центр, связанный с несколькими точками на левобережье, на стыке Черниговской и Киевской областей. В хорошую погоду до самой дальней – 40 минут хода на лодке, в шторм – час и больше.

Если шторм, то не пожелаешь врагу, приезжали все мокрые. Бывало, три раза в день переодевались – и снова в рейс. Те, кто не привык плыть во время столь высокой волны, говорили, что во время движения можно легко понять, где именно размещается печень,

– вспомнил рыбак Александр Кулина.

В большую одиннадцатиметровую лодку, куда при желании можно было вместить до тридцати человек, сажали максимум шестнадцать. Рыбаки боялись попасть под обстрел и пытались пройти как можно более десяти километров к другому берегу.

На левый берег вывозили беженцев, многие отправлялись дальше в Европу. А возвращались с едой и лекарством.

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