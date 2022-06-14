Эксперт по качеству продуктов Константин Грубич научит, как выбирать щавель, чтобы не отравиться, потому что такая опасность действительно существует.

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Яд 1. Содержание тяжелых металлов

Основными симптомами хронического отравления тяжелыми металлами является снижение умственных способностей, потеря памяти, поражения мозга. С кровотоком токсичные элементы разносятся по организму. Попадают в печень и почки, сердце, что приводит к хроническим заболеваниям этих органов. Если вы заготовили ядовитого щавеля на всю зиму и варили из него борщи, есть огромный риск получить тяжелую интоксикацию организма!

Щавель, отравленный тяжелыми металлами, имеет листья желтого цвета. В нем вероятно содержание ртути, никеля, свинца, мышьяка, кадмия.

Яд 2. Обработка инсектицидами

Щавель, несмотря на его кислый вкус, любит множество насекомых: жук-листоед, гусеница щавелевого пилильщика, тля, озимая совка. Чтобы избавиться от них, хозяева обрабатывают инсектицидами грядки осенью. И некоторые делают это и весной, и летом. Вряд ли они сами употребляют такой щавель. А для рынка могут и обработать!

Проявления отравления могут быть разными: от мышечной слабости до судорог. Сильное отравление даже может ввести человека в состояние комы. Человеку становится трудно дышать, она задыхается, появляется боль в животе, слабость, при накоплении яда в центральной нервной системе может возникнуть паралич.

Листья щавеля, вероятно, обработанное инсектицидами, имеет дырочки, потому что оно уже покусано насекомыми. Лучше не рисковать.

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Яд 3. Насыщенный нитратами щавель

В первой зелени, к которой относится щавель, нитратов больше всего, поскольку ими подкармливают растения, чтобы ускорить их рост.

Нитраты приводят к желудочно-кишечных расстройствам, могут даже спровоцировать развитие рака желудка. Они вредят работе сердца, вызывают болезни нервной системы, щитовидной железы. Острое отравление нитратами проявляется тошнотой, слабостью, даже потерей сознания.

На наличие нитратов указывают два признака: слишком темная или неравномерная окраска и длинный черешок – он свидетельствует о том, что растение быстро тянулось в рост.

Важно: нитратная зелень и овощи практически не пахнут (так как они росли слишком быстро, не успели накопить эфирных масел) или пахнут металлом!

Также утром можно провести тест, пока на рынке зелень еще свежая. Возьмите пучок в руку. Если листья падают и загибаются – они нитратные, потому что обработанный щавель имеет более хрупкие черенки.

Признаки здорового щавеля

Качественный щавель яркого зеленого цвета. Имеет в меру узкие и короткие черенки.

Если надорвать такой лист, почувствуете кисловатый и насыщенный аромат без каких-либо посторонних запахов. Листья окрашены равномерно. На листе нет пыли и грязи, дыр. Листья должны быть молоденькие.

Проверить, так ли это на самом деле, просто: стебелек должен быть тоненький и гибкий. Если вы его попробуете переломить, он сразу сломается. А гнущийся стебель – у старого растения, в нем накопилась в большом количестве щавелевая кислота, которая пользы здоровью не дает. Поэтому выбирайте яркие молоденькие листочки! И Все буде добре!

Video: Как выбрать щавель, чтобы не отравиться первой зеленью? Читайте, как выбрать щавель, чтобы не отравиться первой зеленью? Константин Грубич рассказал все секреты о выборе щавеля

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