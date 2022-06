Эксперт з якості продуктів Костянтин Грубич навчить, як вибирати щавель, щоб не отруїтися, бо така небезпека дійсно існує.

Основними симптомами хронічного отруєння важкими металами є зниження розумових здібностей, втрата пам’яті, ураження мозку. З кровотоком токсичні елементи розносяться по організму. Потрапляють в печінку та нирки, серце, що призводить до хронічних захворювань цих органів. Якщо ви заготували отруйного щавлю на всю зиму і варили з нього борщі, маєте величезний ризик отримати важку інтоксикацію організму!

Щавель, отруєний важкими металами має листя жовтого кольору. В ньому можливий вміст ртуті, нікелю, свинецю, миш’яку, кадмію.

Щавель, попри його кислий смак, полюбляє безліч комах: жук-листоїд, гусінь щавлевого пильщика, попелиці, озима совка. Аби позбутися їх, господарі обробляють інсектицидами грядки восени. Та дехто робить це і навесні, і влітку. Навряд чи вони самі вживають такий щавель. А для ринку можуть і обробити!

Прояви отруєння можуть бути різними: від м’язової слабкості до судом. Сильне отруєння навіть може ввести людину в стан коми. Людині стає важко дихати, вона задихається, з’являється біль у животі, слабкість, при накопичуванні отрути в центральній нервовій системі може виникнути параліч.

Листя щавлю, вірогідно, оброблене інсектицидами, має дірочки, бо воно вже погризене комахами. Краще не ризикувати.

У першій зелені, до якої відноситься щавель, нітратів чи не найбільше, оскільки ними підгодовують рослини, аби прискорити їхній ріст.

Нітрати призводять до шлунково-кишкових розладів, можуть навіть спровокувати розвиток раку шлунку. Вони шкодять роботі серця, викликають хвороби нервової системи, щитоподібної залози. Гостре отруєння нітратами проявляється нудотою, слабкістю, навіть втратою свідомості.

На наявність нітратів вказують дві ознаки: занадто темне або нерівномірне забарвлення та довгий черешок – він свідчить про те, що рослина швидко тягнулася в ріст.

Важливо: нітратна зелень та овочі практично не пахнуть (через те що вони росли занадто швидко, не встигли накопичити ефірних олій) або пахнуть металом!

Також зранку можно провести тест, поки на ринку зелень ще свіжа. Візьміть пучок у руку. Якщо листя похилиться – воно нітратне, бо оброблений щавель має більш тендітні черешки.

Якісний щавель яскравого зеленого кольору. Має в міру вузькі та короткі черешки.

Якщо надірвати такий лист, відчуєте аромат (який?) кислуватий и насичений. Без будь-яких сторонніх запахів. Листя забарвлене рівномірно. На листі немає пилу і бруду, дірок. Листя має бути молоденьке.

Перевірити, чи так це насправді, просто: стеблинка має бути тоненькою і гнучкою. Якщо ви її спробуєте переломити, вона відразу зламається. А як гнутиметься – то це вже стара рослина, в ній накопичилася у великій кількості щавлева кислота, яка користі здоров’ю не дає. Тому вибирайте яскраві молоденькі листочки!

