Зеленый борщ – прекрасная весенняя альтернатива привычному красному. Исторически так сложилось, что они совершенно разные не только по вкусовым качествам, но и по набору продуктов и способу приготовления. Участники кулинарного шоу «МастерШеф» поделилась собственными секретами приготовления этого супа. Два пошаговых рецепта зеленого борща со щавелем читайте в материале.

Ингредиенты:

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Приготовление:

Подаем зеленый борщ с кусочком вареной курицы и хрустящим солодовым хлебом.

Добавляем в бульон с овощами яйца, щавель черемшу. Доводим до кипения и варим в течение 3 мин.

Щавель и черемшу промываем под проточной водой. Убираем стебли и нарезаем листья тонкой соломкой.

В бульон с картофелем добавляем овощи, приправляем солью, перцем, сахаром и кориандром. Варим 5 мин.

На разогретой сковороде томим лук и морковь в сливочном масле до золотистого цвета. В конце к овощам добавляем томат и готовим еще 1 мин.

Лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.

Картофель моем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем в кастрюлю и варим до готовности.

4 часа. Процеживаем бульон через мелкое сито. Куриное мясо отделяем от кости.

Кладем в кастрюлю лавровый лист, душистый перец и стебли петрушки. Варим на медленном огне 3-

Необходимо приготовить бульон. Кладем курицу в холодную воду и доводим ее до кипения. Собираем пену с поверхности воды.

Ингредиенты:

мясо или птица – 500 г

Приготовление:

Приготовление следует начать с бульона. Мясо промойте и нарежьте маленькими кусочками. Залейте 2-3 литрами воды и поставьте на небольшой огонь. Когда вода начнет кипеть, добавьте два лавровых листа и несколько горошин перца. Варить следует 30-40 минут, обязательно снимая пену.

Когда бульон будет готов, сперва очистите, а затем нарежьте картофель. После, добавьте его в мясной бульон и варите еще 10 минут.

Далее хорошо очистите и крупно натрите морковь. Нарежьте лук. Разогрейте сковороду небольшим количеством растительного масла

Обжарьте нарезанный лук и добавьте натертую морковь. Протушите несколько минут, а затем добавьте овощи в бульон.

Отварите яйца вкрутую (10-15 минут), после чего сразу залейте их холодной водой. Очистите их от скорлупы и нарежьте.

Самый важный ингредиент – щавель, тщательно промойте и измельчите.

Нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

Щавель и всю зелень добавьте в борщ. Перемешайте и варите пару минут добавив перец и соль по вкусу.