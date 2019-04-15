Свое название «Греческий салат» получил неслучайно: в состав этого легкого блюда входят как раз те продукты, которые в изобилии дарит солнечная Греция. Однако с приобретением широкой популярности на просторах Европы классический рецепт греческого салата каждая страна немного адаптировала под местную кухню, экспериментируя с ингредиентами и заправкой. Как же приготовить греческий салат в домашних условиях? Пошаговый оригинальный рецепт «Греческого салата» от участника «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в материале.

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Рецепт приготовления греческого салата

Ингредиенты:

помидоры — 3 шт.

огурцы — 2 шт.

красная луковица — 1 шт.

зеленый стручковый перец — 1 шт.

зубчик чеснока — 1 шт.

сыр фета — 200 г

маслины без косточек — ½ банки

сок лимона — 1,5 ст. л.

оливковое масло — 3 ст. л.

сушеное орегано — ½ ч. л.

Соль, перец

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Приготовление:

Для заправки соединить оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Хорошо перемешать. Помидоры нарезать дольками, огурцы — полукруглыми ломтиками, зеленый перец — тонкими полосками, сыр — кубиками. Смешать нарезанные овощи и фету, добавить маслины. Полить заправкой и перемешать.

Приятного аппетита!

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