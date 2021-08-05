Салат «Цезарь» от Екатерины Великой
05.08.2021
«Цезарь» – всемирно известный и весьма популярный салат. Классический салат изобрел итальянский повар на День Независимости еще в 1924 году. Современных интерпретаций рецепта сейчас множество. Пошаговый рецепт самого популярного варианта салата «Цезарь» от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.
Ингредиенты для салата:
- помидор – 2 шт.
- перепелиные яйца – 10 шт.
- багет – 1 шт.
- листья салата
- куриная грудка – 200 г
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 4 ст. л.
- кориандр – 0,5 ч. л.
- сухой имбирь – 0,5 ч. л.
- чеснок – 3 зубчика
- подсолнечное масло – 5 ст. л.
- горчица – 1 ст. л.
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Ингредиенты для соуса:
- яйцо – 1 шт.
- подсолнечное масло – 150 мл
- горчица – 10 г
- пармезан – 30 г
- каперсы – 10 шт.
- соевый соус – 2 ст. л.
- анчоусы – 3 шт.
- чеснок – 1 зубчик
Приготовление:
- Взбить в блендере все ингредиенты для маринада.
- Грудку разрезать вдоль на 2–3 части, залить маринадом и оставить минимум на 2 часа (лучше на всю ночь).
- Обжарить курицу на предварительно разогретой сковородке.
- Для соуса взбить блендером яйцо с горчицей и постепенно добавить масло.
- Продолжая взбивать, добавить все остальные ингредиенты.
- Нарезать багет кубиками и отправить в духовку, разогретую до 200 °С, до румяности.
- Помидоры нарезать кубиками 1х1 см.
- Перепелиные яйца разрезать пополам.
- Добавить листья салата, перепелиные яйца и заправить салат соусом.
Приятного аппетита!
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