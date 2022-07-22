Як приготувати зелений борщ: рецепт покроково

Зелений борщ – чудова весняна альтернатива звичному червоному. Хоча історично так склалося, що вони абсолютно різні не лише за смаковими якостями, а й за набором продуктів і способом приготування. Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» поділилися власними секретами приготування цього супу. Два покрокові рецепти зеленого борщу зі щавлем читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

Більше на тему: «Грецький салат»: класичний рецепт приготування від Юрія Негрича

Спосіб приготування:

Подаємо зелений борщ зі шматочком вареної курки і хрустким солодовим хлібом.

Додаємо в бульйон з овочами яйця, щавель черемшу. Доводимо до кипіння і варимо протягом 3 хв.

Щавель і черемшу промиваємо під проточною водою. Видаляємо стебла і нарізаємо листя тонкою соломкою.

У бульйон з картоплею додаємо овочі, приправляємо сіллю, перцем, цукром і коріандром. Варимо 5 хв.

В кінці до овочів додаємо томат і готуємо ще 1 хв.

На розігрітій сковороді томимо цибулю і моркву у вершковому маслі до золотистого кольору.

Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Відправляємо у каструлю і варимо до готовності.

4 години. Далі бульйон проціджуємо через дрібне сито. Куряче м’ясо відокремлюємо від кістки.

Кладемо у каструлю лавровий лист, духмяний перець і стебла петрушки. Варимо на повільному вогні 3-

Необхідно приготувати бульйон. Кладемо курку в холодну воду і доводимо її до кипіння. Збираємо піну з поверхні води.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Приготування слід почати з бульйону. М’ясо промийте та наріжте маленькими шматочками. Залийте 2-3 літрами води й поставте на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки і кілька горошин перцю. Варити слід 30-40 хвилин, обов’язково знімаючи піну.

Коли бульйон буде готовий, спершу очистіть, а потім наріжте картоплю. Після, додайте його в м’ясний бульйон і варіть ще 10 хвилин.

Далі добре очистіть і крупно натріть моркву. Наріжте цибулю. Розігрійте сковороду невеликою кількістю рослинного масла

Обсмажте нарізану цибулю та додайте натерту моркву. Протушкуйте кілька хвилин, а потім додайте овочі в бульйон.

Відваріть яйця круто (10-15 хвилин), після чого відразу залийте їх холодною водою. Очистіть їх від шкаралупи і наріжте.

Найважливіший інгредієнт – щавель, ретельно промийте і подрібніть.

Наріжте кріп, петрушку і зелену цибулю.

Щавель і всю зелень додайте в борщ. Перемішайте та варіть декілька хвилин додавши перець і сіль за смаком.