Як приготувати зелений борщ: рецепт покроково

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Зелений борщ: два рецепти зі щавлем від учасників «МастерШеф»

22.07.2022

Зелений борщ чудова весняна альтернатива звичному червоному. Хоча історично так склалося, що вони абсолютно різні не лише за смаковими якостями, а й за набором продуктів і способом приготування. Учасники кулінарного шоу «МастерШеф»  поділилися власними секретами приготування цього супу. Два покрокові рецепти зеленого борщу зі щавлем читайте у матеріалі.

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Зелений борщ: рецепт зі щавлем покроково

Інгредієнти:

  • курка 1/2 тушки
  • вода 3 л
  • стебла петрушки 10 шт.
  • лавровий лист 2 шт.
  • духмяний перець 4 шт.
  • картопля 600 г
  • морква 100 г
  • цибуля 60 г
  • вершкове масло 40 г
  • томат 60 г
  • щавель 150 г
  • черемша 50 г
  • яйце куряче 4 шт.
  • сіль морська за смаком
  • цукор 2 дрібки
  • перець чорний за смаком
  • коріандр 2 дрібки

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Спосіб приготування:

  1. Необхідно приготувати бульйон. Кладемо курку в холодну воду і доводимо її до кипіння. Збираємо піну з поверхні води.
  2. Кладемо у каструлю лавровий лист, духмяний перець і стебла петрушки. Варимо на повільному вогні 3-4 години. Далі бульйон проціджуємо через дрібне сито. Куряче м’ясо відокремлюємо від кістки.
  3. Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Відправляємо у каструлю і варимо до готовності.
  4. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а моркву натираємо на дрібній тертці.
  5. На розігрітій сковороді томимо цибулю і моркву у вершковому маслі до золотистого кольору. В кінці до овочів додаємо томат і готуємо ще 1 хв.
  6. У бульйон з картоплею додаємо овочі, приправляємо сіллю, перцем, цукром і коріандром. Варимо 5 хв.
  7. Щавель і черемшу промиваємо під проточною водою. Видаляємо стебла і нарізаємо листя тонкою соломкою.
  8. Курячі яйця відварюємо в підсоленій воді 5-6 хв. Охолоджуємо і чистимо. Нарізаємо півкільцями.
  9. Додаємо в бульйон з овочами яйця, щавель черемшу. Доводимо до кипіння і варимо протягом 3 хв.
  10. Подаємо зелений борщ зі шматочком вареної курки і хрустким солодовим хлібом.

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Зелений борщ: рецепт приготування

Інгредієнти:

  • м’ясо або птиця  500 г
  • перець горошком  4-5 шт.
  • картопля  2-3 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • лавровий лист 2-3 шт.
  • кріп, петрушка кілька гілочок
  • яйця 2 шт. (або 5-6 перепелиних)
  • морква 1 шт.
  • щавель великий пучок
  • вершкова або рослинна олія
  • цибуля зелена
  • сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Приготування слід почати з бульйону. М’ясо промийте та наріжте маленькими шматочками. Залийте 2-3 літрами води й поставте на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки і кілька горошин перцю. Варити слід 30-40 хвилин, обов’язково знімаючи піну.
  2. Коли бульйон буде готовий, спершу очистіть, а потім наріжте картоплю. Після, додайте його в м’ясний бульйон і варіть ще 10 хвилин.
  3. Далі добре очистіть і крупно натріть моркву. Наріжте цибулю. Розігрійте сковороду невеликою кількістю рослинного масла
  4. Обсмажте нарізану цибулю та додайте натерту моркву. Протушкуйте кілька хвилин, а потім додайте овочі в бульйон.
  5. Відваріть яйця круто (10-15 хвилин), після чого відразу залийте їх холодною водою. Очистіть їх від шкаралупи і наріжте.
  6. Найважливіший інгредієнт  щавель, ретельно промийте і подрібніть.
  7. Наріжте кріп, петрушку і зелену цибулю.
  8. Щавель і всю зелень додайте в борщ. Перемішайте та варіть декілька хвилин додавши перець і сіль за смаком.
  9. В самому кінці додайте нарізані яйця, вимкніть вогонь і накрийте кришкою. Дайте зеленому борщу зі щавлем настоятися 20 хвилин.

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Смачного!

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