Свою назву «Грецький салат» отримав невипадково: до складу цієї легкої страви входять саме ті продукти, які в достатку дарує сонячна Греція. Однак з набуттям широкої популярності на теренах Європи класичний рецепт грецького салату кожна країна трохи адаптувала під місцеву кухню, експериментуючи з інгредієнтами і заправкою. Як же приготувати грецький салат в домашніх умовах? Покроковий оригінальний рецепт «Грецького салату» від учасника «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте у матеріалі.

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Рецепт приготування грецького салату

Інгредієнти:

3 помідори — 3 шт.

2 огірки — 2 шт.

1 червона цибулина — 1 шт.

1 зелений перець — 1 шт.

1 зубчик часнику — 1 шт.

200 г сир фета — 200 г

маслини без кісточок — ½ банки

сік лимона — 1,5 ст. л.

оливкова олія — 3 ст. л.

сушений орегано — ½ ч. л.

Сіль, перець

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Приготування:

Для заправки з’єднати оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Добре перемішати. Помідори нарізати часточками, огірки – напівкруглими скибочками, зелений перець — тонкими смужками, сир — кубиками. Змішати нарізані овочі та фету, додати маслини. Полити заправкою і перемішати.

Смачного!

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