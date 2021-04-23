Як приготувати цвітну капусту, щоб страви були смачними та одночасно корисними? Переможець «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко знає про це все! Цвітна капуста славиться своїми корисними властивостями, і варіантів страв з цього смачного і корисного овоча дуже багато. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати і супи. Читайте десять покрокових рецептів страв з цвітної капусти та вибирайте на свій смак!

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Сезон цвітної капусти починається у вересні. Цей овоч містить вітамін С, В6, калій, клітковину та фолієву кислоту. Цвітна капуста — один з небагатьох продуктів, які містять холін. Ця речовина відповідає за нормалізацію обміну речовин і відіграє не останню роль у розвитку мозку.

Цвітну капусту найчастіше готують на пару або відварюють. Це не завжди смачно і не кожен готовий її вживати у такому вигляді.

Переможець «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко поділився улюбленими рецептами з цього овоча. Готувати — просто!

Бісквіт з грибами і цвітною капустою від Євгена Клопотенка

Інгредієнти для бісквіта:

куряче яйце — 4 шт.

цукор — 100 г

борошно — 300 г

молоко — 200 мл

розпушувач для тіста — 8 г

вершкове масло — 5 г

сіль (за смаком)

Для начинки:

цвітна капуста — 300 г

печериці — 50 г

молоко — 100 мл

щіпка насіння фенхелю

рослинна олія (для смаження)

цибулевий конфітюр (за смаком)

сіль, перець (за смаком)

Приготування:

Замішуємо тісто для бісквіта. У мисці змішуємо яйця, додаємо до них цукор, сіль і збиваємо все до однорідної маси. Потім додаємо в яйця просіяне борошно і все змішуем до однорідної маси, щоб в ній не було грудок. Додаємо молоко й розпушувач. Замішуємо густе тісто — воно повинно тягнутися. Готуємо овочі для начинки — обсмажуємо на рослинному маслі гриби і суцвіття цвітної капусти, додаємо сіль, перець і насіння фенхелю. Як тільки вони трохи підрум’яняться, вливаємо молоко і тушкуємо на невеликому вогні 5 — 7 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Молоко зливаємо, а овочі викладаємо у форму, змащену вершковим маслом. Заливаємо овочі тістом і відправляємо в духовку на 45 — 60 хвилин. Готовність перевіряємо за допомогою дерев’яної палички або зубочистки. Коли бісквіт буде готовий, дістаємо з духовки, даємо охолонути і подаємо з цибульним конфітюром.

Крем-суп з цвітної капусти «Дюбаррі» від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

цибуля порей — 1 шт.

цвітна капуста — 1 шт. (головка)

молоко — 700—800 мл

мускатний горіх — 1 щіпка

вершкове масло — 20 г

сіль і перець (за смаком)

Приготування:

Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Закиньте їх в киплячу воду на 1 хвилину, після чого злийте воду. Білу частину цибулі порей наріжте кільцями і обсмажте на сковороді з вершковим маслом, поки цибуля не стане м’якою. У каструлю налийте молоко, додайте цвітну капусту і обсмажений порей, додайте дрібку мускатного горіха, сіль і перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть 7 — 10 хвилин на самому маленькому вогні. Перебийте суп занурювальним блендером до отримання однорідної маси і розлийте по тарілках.

Котлети з цвітної капусти

Інгредієнти:

пластівці вівсяні — 0,5 скл.

цвітна капуста — 500 г

цибуля ріпчаста — 2 шт.

борошно пшеничне — 2 ст. л.

сухарі панірувальні — 0,5 скл.

Приготування:

Цвітну капусту розібрати на суцвіття і відварити в підсоленій воді 5 хвилин. Остудити. Вівсяні пластівці залити окропом та дати настоятися 10 хвилин, щоб вони набрякли. Для фаршу дрібно нарізаємо цибулю і капусту. Додаємо вівсяні пластівці, борошно, посолити, поперчити. Все змішати і вимісити. Формуємо вологими руками котлети, обвалюємо у панірувальних сухарях і обсмажуємо в соняшниковій олії з двох сторін. Для більш дієтичного варіанту можна запекти котлети в силіконових формочках в духовці.

Цвітна капуста, запечена під молочним соусом

Інгредієнти:

цвітна капуста — 250 г

250 г вершкове масло — 100 г

100 г твердий сир — 100 г

100 г сухарі мелені — 30 г

Приготування:

Цвітну капусту зварити в підсоленій воді. Форму змастити маслом, потім покласти в неї 1 ст. ложку молочного соусу. На соус зверху викладаємо зварену кольорову капусту качаном вниз. Після цього залити весь залишок молочного соусу, посипати тертим сиром з сухарями, збризнути маслом і запекти. При подачі полити олією. Подавати як самостійну страву на тій же формі, на якій капуста запікалася.

Деруни з кабачком і цвітною капустою

Інгредієнти:

картопля — 2 шт.

морква — 1 шт.

кабачок або цукіні — 1 шт.

цвітна капуста — 1 шт.

твердий сир — 75 г

вершкове масло — 100 г

Приготування:

Картоплю відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин, а цвітну капусту — 10 хвилин. Злийте і остудіть. Натріть овочі. Змішайте картоплю, моркву, кабачок, цвітну капусту і сир. Посоліть й поперчіть. Розігрійте духовку до 200 градусів. Розтопіть трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть пару ложок картопляно-овочевої маси, добре приминаючи її на дно. Обсмажуйте деруни 2-3 хвилини, потім обережно переверніть і готуйте ще хвилину. Перекладіть на застелене папером для випікання деко. Проставте деко в духовку і випікайте 5-7 хвилин, поки дерун не підрум’яняться.

Салат з цвітної капусти та яєць

Інгредієнти:

цвітна капуста — 500 г

яйця відварені круто — 4 шт.

помідор — 4 шт.

огірок — 2 шт.

болгарський перець — 1 шт.

майонез — 100 г

цибуля зелена — 1 пучок

Приготування:

Цвітну капусту розібрану на суцвіття відваріть в киплячій підсоленій воді 5 — 7 хвилин. Можна використовувати сиру капусту. Огірок і помідор ріжемо великими кубиками. Болгарський перець очищаємо від насіння і нарізаємо таким же кубиком, як і огірки. Дрібно нарізаємо цибулю і яйця. Цвітну капусту не нарізаєм, а залишаємо по суцвіттям. Все перемішуємо. Додаємо сіль, перець і майонез за смаком.

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Закуска з цвітної капусти по-корейськи

Інгредієнти:

капуста цвітна — 1 кг

морква — 2—3 шт.

перець болгарський червоний — 2—3 шт.

масло рослинне — 150 г

часник — 6 зубчиків

оцет 9% — 3 ст. л.

приправа для моркви по-корейськи — 1 шт. (10 г)

сіль — 1,5 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

Приготування:

Цвітну капусту розділити на суцвіття. Почистити моркву і натерти на тертці. Болгарський перець очистити від насіння і порізати крупною соломкою. Часник почистити і розчавити в часничниці. Зробіть маринад для овочів по-корейськи. Для цього в дві склянки окропу влити рослинне масло, додати часник, цукор, сіль, оцет і приправу. Всі інгредієнти перемішати. Залити підготовлені овочі маринадом. Все перемішати, наповнити банки і закрити капроновою кришкою. Поставити банки на 12 годину в холодильник. Також можна подавати закуску по-корейськи як салат.

Цвітна капуста в клярі

Інгредієнти:

капуста цвітна — 400 г

молоко (за бажанням) — 100 мл

вода — 4 л

лист лавровий — 2 шт.

сіль — 2 ст. л.

Кляр:

яйце куряче — 2 шт.

олія соняшникова — 5 мл

вода газована — 50 мл

борошно пшеничне — 100 г

Приготування:

Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин. Можна в воду додати молоко і лавровий лист. Завдяки молоку капуста залишиться білосніжною, а лавровий лист прибере неприємний запах. Жовтки відокремлюють від білків. Білки поки ставимо в холодильник. До жовтків додаємо рослинне масло, сіль, спеції за смаком і газовану воду — вона надає кляру легкості. Збиваємо і додаємо поступово борошно. Капусту поділяємо на суцвіття. Присипаємо капусту борошном, щоб не стікав кляр. Виймаємо білки з холодильника і, додавши дрібку солі і пару крапель лимонного соку, збиваємо міксером до крутих піків. У цей момент потрібно поставити на плиту розігріватися сотейник з маслом. Обережно вмішуємо білки в кляр. Білки дають йому додаткову пишність. Опускаємо в кляр капусту. Смажимо по 1 — 2 хвилини з двох сторін.

Запіканка з цвітної капусти з помідорами

Інгредієнти:

цвітна капуста — 1 кг

помідори — 400 г

молоко — 250 мл

твердий сир — 200 г

яйця — 4 шт.

масло вершкове — 30 г

Приготування:

Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 10 хвилин. Розігріти духовку до 200 градусів. У змащену форму викласти ярус половини від усієї кольорової капусти. Потім ярус дрібно порізаних помідорів. Зверху покрити рештою капусти. Все залити яйцями, збитими з молоком. Зверху покласти шматочки вершкового масла і посипати тертим сиром. Випікати до золотистого кольору 30 — 35 хв при температурі 190 градусів.

Крем-суп з броколі та цвітної капусти

Інгредієнти:

броколі — 500 г

цвітна капуста — 500 г

цибуля ріпчаста — 1 шт.

молоко — 100 мл

оливкова олія — 1—2 ст. л.

Приготування:

Відварюємо брокколі і цвітну капусту в киплячій підсоленій воді 10 хвилин до готовності. Готові овочі дістаємо з бульйону, додаємо цибулю нарізану півкільцями і подрібнюємо в блендері. Додаємо отриману суміш назад в бульйон. Додаємо молоко. Солимо і перчимо за смаком. Доводимо до кипіння на повільному вогні, варимо ще 2 — 3 хвилини і додаємо 1 — 2 ст. ложки оливкової олії. Для різноманітності смаку можна додати сухарики зі спеціями і часником.

Відкритий овочевий пиріг

Інгредієнти:

дрібно нарізані свіжі овочі — 400 г

молоко — 150 мл

яйце — 1 шт.

яєчний жовток — 1 шт.

пісочне тісто — 1 уп.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть у форму діаметром 20 см пісочне тісто і зробіть бортики. Викладіть овочі в форму з тіста. Збийте яйце і жовток з молоком. Поставте форму на деко і залийте в неї суміш. Випікайте при 190 градусах 45 хвилин до готовності.

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